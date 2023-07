“The Phantom of the Opera” al debutto a Trieste

I punti chiave Trieste

E' Trieste ad accogliere il debutto italiano di uno fra i più celebri musical, “The Phantom of the Opera”, che viene messo in scena da una produzione italiana ma esattamente come nell'originale, in inglese, con orchestra dal vivo. Lo vedremo anche a Milano (in ottobre, agli Arcimboldi) e a Montecarlo (in dicembre). A Perugia il celebre festival Umbria Jazz festeggia il 50° anniversario, schierando grandi nomi all'Arena S. Giuliana (3000 posti), contrappuntati dai bravi jazzisti che suonano al Teatro Morlacchi e dalle band che attraversano le piazze e i giardini della città.



Trieste

Dal 4 al 16 luglio al Politeama Rossetti il musical ”The Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber (musica e libretto), per la prima volta in Italia; prodotto da Broadway Italia, in lingua inglese, con orchestra dal vivo e la regia di Federico Bellone. Ramin Karimloo, nominato agli Olivier Award e ai Tony Award, sarà di nuovo il Fantasma, ruolo che ha già ricoperto a Londra. Il musical ha debuttato a Londra nel 1986, dove è tuttora in scena. Lloyd Webber è uno fra i maggiori compositori di musical; ricordiamo Cats, Jesus Christ Superstar e Evita.

Perugia

Dal 7 al 16 il 50° festival Umbria Jazz, che come di consueto si articola in tre filoni. Il primo è quello dei grandi appuntamenti all'Arena Santa Giuliana, dove sono ospitati i concerti con le star, del jazz e non solo. Il secondo è quello del Teatro Morlacchi, per gli appassionati di jazz, che nella dimensione raccolta e con l'acustica del teatro trovano lo spazio ideale. Il terzo è quello delle piazze, dunque all'aperto e gratuito. A Piazza IV Novembre, presente in ogni edizione del Festival, si sono aggiunti i Giardini Carducci; è il legame con l' Umbria Jazz delle origini: la musica per tutti, anche di diversi generi, come colonna sonora di un' atmosfera di festa.Tra i concerti all'Arena di S. Giuliana, segnaliamo il 7 Bob Dylan, l'8 Stefano Bollani, il 9 Herbie Hancock, l'11 Brad Mehldau Trio, il 13 Ben Harper, il 14 Stewart Copeland, il 15 Paolo Conte.

Roma

Al Parco della Musica al via il Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata fino al 27 settembre dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all'aperto della Cavea. Tra i musicisti, Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri.