The Quiet Girl (Irlanda)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo essere scappata da scuola, la piccola e silenziosa Cáit viene affidata dalla famiglia ad una coppia di amici per trascorrere l’estate lontano e imparare a lavorare in fattoria. Nonostante l'iniziale diffidenza da parte di Cáit, i coniugi Seán e Eibhlín si rivelano persone sensibili e disponibili, ma portatori di una dolorosa verità.

L'esordio di Colm Bairéad è un'opera toccante, in cui la relazione tra i personaggi e il paesaggio irlandese è assolutamente centrale. Un film delicato e di buona sensibilità, a cui però può bastare la candidatura per potersi ritenere soddisfatto.