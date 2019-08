«The Rider», un western moderno ambientato nel mondo del rodeo

Le immagini contano più delle parole in questo film che lascia spazio al silenzio per descrivere al meglio i sentimenti dei personaggi e il loro rapporto con i cavalli, veri e propri co-protagonisti della narrazione.

Inizialmente fatica un po' a ingranare, ma inserita la marcia giusta diventa un'opera capace di coinvolgere e interessare, anche per la sua natura di western moderno e anticonvenzionale.

Piccola curiosità: la famiglia al centro della pellicola è composta da tre attori che sono padre, figlio e figlia anche nella vita reale.

Menzione speciale per il protagonista Brady Jandreau, attore non professionista semplicemente perfetto in un ruolo tutt'altro che semplice.

L’amour flou

Genere molto diverso è quello di «L'amour flou», commedia francese diretta e interpretata da Romane Bohringer e Philippe Rebbot. I due si sono ispirati direttamente alla loro vita privata per raccontare la storia di una coppia che decide di lasciarsi, ma di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, o quasi: traslocano in due appartamenti separati, ma comunicanti attraverso la camera… dei bambini.

GUARDA IL VIDEO: L' Amour Flou - Come separarsi e restare amici: Trailer Italiano ufficiale