The Rock Trading, conti sospesi per 34mila. La crisi anomala con il +60% di Bitcoin

Ancora tutto bloccato. Per i 34mila clienti incagliati nella cripto-piattaforma italiana The rock trading l'incubo non è finito. Il messaggio che compare sul sito - dove fino alla settimana scorsa potevano accedere e consultare il proprio portafoglio - è sempre lo stesso: “comunicazione di interruzione della piattaforma”. Il messaggio è arrivato come un fulmine a ciel sereno venerdì 17 febbraio, data che farà riflettere gli scaramantici. Da allora nessuna novità. Contattato dal Sole 24 Ore il fondatore...