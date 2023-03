The Rock Trading verso l’assemblea tra rabbia e inchieste

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’unica cosa certa al momento per il futuro di The Rock Trading è l’ordine del giorno dell’assemblea che si terrà domani a Milano, in un clima che ci si immagina infuocato. Un solo punto in programma per i soci di Digital Rock Holding, la holding cui fa capo l’exchange di criptovalute la cui operatività è congelata da un mese a questa parte: «Nomina del nuovo organo amministrativo a seguito di decadenza del Consiglio di amministrazione per venir meno della maggioranza degli amministratori nominati...