The Sandbox lancia Alpha Season 3. Ecco cosa si sono inventati

The Sandbox, piattaforma in stile Roblox che intende fare soldi con criptovaluta e NFT si aggiornerà presto alla Stagione 3 dell’Alpha, in modo gratuito per tutti. La data da segnarsi sul calendario è il 24 agosto 2022.La Stagione 3 proporrà l’accesso a oltre 90 esperienze di gico differenti, la possibilità di progredire e salire di livello, completare missioni per raccogliere Ethos Points e partecipare alla Lotteria e alla Classifica per vincere un Alpha Pass e ottenere SAND che poi sarebbe la criptovaluta ufficiale del metaverso di cui stiamo parlando. L’impressione è che per alcuni di questi “contenitori” digitali sia arrivato il momento di popolare l’esperienza in 3D di contenuti. Nella fattispecie vuole dire eventi single player e multiplayer. Di queste 90, 27 esperienze arrivano da partner come Snoop Dogg, The Walking Dead, Deadmau5, Sueco, Warner Music Group, Ubisoft’s Rabbids, BAYC, World of Women, I Puffi, Steve Aoki, Metapride, Care Bears e Atari. Diciassette saranno da The Sandbox stesso, mentre 20 saranno supportate da The Sandbox Game Maker Fund. Inoltre, ci saranno 12 contenuti creati dagli utenti e 16 esperienze da Game Jams.

The Sandbox Alpha Season 3

Cosa è l’As3 Pass.

Nel corso della stagione i giocatori possono salire di livello, scalare la classifica e ottenere ricompense in SAND, la valuta proprietaria del metaverso, oppure partecipare alle lotterie per guadagnare Pass dell'Alpha Season 3 che danno la possibilità di vincere fino a 500 SAND. Ogni giocatore con un'identità verificata ha diritto a vincere SAND e un AS3 Pass, inoltre ci sono anche ricompense garantite per coloro che effettuano lo staking di SAND e per i possessori LAND, avatar ed NFT.

Cosa è The Sandbox

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso senza soluzione di continuità in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. Oltre 300 partner si sono uniti a The Sandbox. Nel comunicato però non si fa menzione sul numero di iscritti. Quello reata il vero ventre molle dei metaversi. Quantomeno ad oggi.