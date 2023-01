The Spiritual Machine punta a superare il milione di liquori e distillati su misura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Potenzialmente chiunque, ogni bar e ogni ristorante, potrebbe creare una propria linea di spirits. Pensano in grande, e con un pizzico di follia, come amano ripetere loro stessi, i fondatori della start up torinese The Spiritual Machine, nata presso l’hub di innovazione Ogr di Torino grazie all’intuizione dei suoi fondatori (Matteo Fornaca, Elisa Cravero e Matteo Dispenza) per rivoluzionare la galassia del beverage e il mondo degli alcolici in modo particolare. Come? Ragionando e operando come un soggetto che vuole essere molto più che non una distilleria evoluta, e cioè una piattaforma aperta in cui convergono competenze, idee, talenti, capitali e ovviamente anche prodotti.

Sono in effetti diverse le peculiarità di questa giovane azienda, e a sentire i diretti interessati uno dei punti di forza è la possibilità di gestire piccole produzioni (parliamo anche di sole 100 bottiglie, contro le convenzionali 2.000 di un qualunque produttore tradizionale) mentre il vero valore aggiunto è la capacità di mettere a disposizione dei clienti un laboratorio, consulenza in ambito marketing-commerciale e 150 ricette proprietarie.

E poi c’è quello che viene considerato l’autentico motore di The Spiritual Machine, e cioè una community di esperti (i “Botanici”) frutto della scelta di fare crowdfunding in modo non convenzionale (l'aggettivo usato è “umanistico”), mettendo al centro della campagna anche le persone (e quindi investitori che riversano in azienda esperienze, intelligenze e contatti di business) e non solo i capitali.

Il progetto, come detto, è molto ambizioso. Dalle 5mila bottiglie prodotte nel 2019 si arriverà quest'anno a quota 90mila e il salto in avanti è previsto fra il 2025 e 2027, quando dalla fabbrica della start up torinese dovrebbero uscire prima un milione e poi cinque milioni di “spirits” basati su ricette mixology cucite su misura.

«La nostra value proposition – assicurano i responsabili al Sole24ore – è stata fino a oggi quella di essere in grado di offrire un prodotto di altissima qualità in tempi più rapidi e a costi ridotti rispetto al mercato. Un approccio di questo tipo sposta in parte il focus dal target alberghiero alle opportunità che si possono trovare in determinati Paesi e con questa logica ci siamo fatti conoscere anche al di fuori dei confini nazionali e lavoriamo con partner imprenditoriali per esportare il modello in altre aree del mondo, come gli Emirati Arabi o il Qatar, dove ci sono le strutture ricettive delle grandi catene internazionali, ristoranti e bar di livello premium e gli headquarter delle grandi corporation asiatiche».

Il percorso di crescita si accompagna quindi al progetto di espansione extra europea, ai mercati del Golfo ma anche alle Maldive e alle Seychelle, in America Latina e naturalmente negli Stati Uniti. La convinzione di poter giocare su un tavolo importante nasce dall'analisi di alcune tendenze, riflesso di un mercato che a loro dire sta prendendo il largo e in cui le produzioni artigianali crescono del 22,5% anno su anno secondo l'ultimo report di Technavio.