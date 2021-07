«The Velvet Underground», a Cannes l'appassionante documentario di Todd Haynes

«Lingui»

In concorso ha invece trovato spazio «Lingui», nuovo film del regista ciadiano Mahamat-Saleh Haroun.

Al centro della trama c'è Amina, che vive da sola con la sua unica figlia quindicenne, Maria. L'esistenza già difficile delle due donne si complica ulteriormente quando la ragazza rimane incinta: Maria, però, non vuole questa gravidanza e in un paese in cui l'aborto non è solo condannato dalla religione, ma anche dalla legge, Amina si troverà ad affrontare una battaglia che sembra persa in partenza.

Dramma al femminile dalle forti valenze politiche, «Lingui» è un prodotto che cerca non solo di raccontare l'arretratezza di un paese come il Ciad, ma anche di riflettere sui legami umani (il titolo fa riferimento proprio a questo) e sulla condizione delle donne in Africa.

Essenziale nella forma e nella sceneggiatura, il film risulta purtroppo eccessivamente scolastico in alcuni passaggi, anche se a tratti incisivo grazie al realismo della messinscena e alla forza delle immagini proposte.

Dopo alcuni film poco riusciti, si ritrova almeno in parte il talento che Mahamat-Saleh Haroun aveva dimostrato con quello che rimane ancora oggi il suo lavoro migliore, «Daratt – La stagione del perdono» del 2006.