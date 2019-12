TheFork decolla in Italia alleata con la Guida Michelin

Creata in Francia nel 2007 e parte di TripAdvisor Media Group da maggio 2014, TheFork ha in Italia il primo mercato per numero di ristoranti e per crescita: dai 4mila locali iniziali, ha aumentato rapidamente per arrivare in poco meno di cinque anni a oltre 20mila aderenti. «Solo in Italia abbiamo avuto una crescita di oltre il 50% di adesioni aggiuntive ogni anno, considerando anche i ristoranti che chiudono, mentre il numero dei visitatori aumenta a doppia cifra», commenta Bertrand Jelensperger, senior vice president TripAdvisor Restaurants & ceo TheFork, in occasione dell’inaugurazione della prestigiosa nuova sede italiana nel centro di Milano di 1.200 mq.

«Lavorare con noi conviene ai ristoratori poiché portiamo coperti aggiuntivi, ma anche una serie di servizi per facilitare il loro lavoro. Innanzitutto, siamo forse l’unica piattaforma che chiede un fee solo sugli utenti che effettivamente consumano al ristorante, senza canoni mensili. Inoltre, stiamo lavorando a due progetti: risolvere il problema dei no-show, ovvero le prenotazioni non rispettate, e facilitare i pagamenti degli avventori».

Dal pagamento tramite app ai nuovi business. I no-show sono un fenomeno particolarmente negativo per il settore della ristorazione, con perdite di ricavi comprese tra il 5% e il 20% (fonte: Ge-Rh.Expert - luglio 2018). «Con il nostro sistema di cancellazione della prenotazione e di remind – prosegue Jelensperger – dal 2015 il fenomeno è diminuito del 31%. Solo il 5% dei clienti che ha prenotato con TheFork nel 2018 non si è presentato».

La società sta testando anche i pagamenti diretti da app. Il primo pilota è stato lanciato qualche mese fa nel ristorante milanese di “Identità Golose”. Ma dalla fine di gennaio 2020 tutti i ristoranti italiani su TheFork potranno accettare i pagamenti tramite l'applicazione. Quindi a oggi la piattaforma sa quante persone porta ai ristoranti, presto potrà anche conoscere il valore che porta.

Questo passo apre anche tanti altri scenari, come quello delle gift card che stanno crescendo in maniera esponenziale in tutto il mondo. «Intendiamo cogliere l’opportunità di inserirci in questo mercato e offrire un servizio come questo in tutti i ristoranti registrati su TheFork», conclude Jelensperger.