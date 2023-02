TheFork: al ristorante aumentano prenotazioni online e pagamenti digitali

«Oltre all’inevitabile aumento dei prezzi in carta, i ristoranti possono incrementare i propri strumenti digitali per aumentare le vendite – si legge nel “Bilancio 2022” –. Secondo lo studio sulle nuove aperture i clienti scelgono i nuovi ristoranti da provare sulla base delle recensioni online, di Tripadvisor e TheFork in primis». Inoltre, secondo uno studio di Kantar condotto sempre nel 2022 per TheFork, «gli utenti che prenotano online vanno a mangiare fuori con il doppio della frequenza rispetto agli altri».

Bene anche l’andamento «dei pagamenti smart e delle gift card di TheFork» (i clienti che vanno al ristorante con una carta regalo spendono il 53% in più) che «si confermano un prezioso canale di flussi di cassa aggiuntivi per i ristoranti». TheFork Pay, cioè la possibilità di pagare direttamente dalla app, «ha registrato un +43% nell'ultimo trimestre del 2022 rispetto ai primi tre mesi dell'anno» (però l’introduzione è recente, ndr).

«I consumatori desiderano sempre di più vivere esperienze di valore invece di acquistare beni e questa è un’opportunità per i ristoranti: coloro che sapranno offrirle – commenta Almir Ambeskovic, ceo di TheFork– potranno vincere anche questa nuova complicata congiuntura. Per quanto ci riguarda, TheFork è pronta a mettere in campo molte novità per affrontare questo scenario. In particolare stiamo investendo per fornire sia ai ristoratori sia agli utenti, le informazioni e i dati di cui hanno bisogno caso per caso. Per i clienti questo si tradurrà in un’offerta sempre più personalizzata, per i ristoranti nella possibilità di stimare l’impatto delle campagne di marketing e fare scelte di business più consapevoli e produttive».

In cucina vince il ritorno alla tradizione

Tornando alle prenotazioni, sul podio per tipologia c’è la cucina mediterranea, italiana e di pesce, seguono pizzerie e sushi. «Lo scontrino medio inferiore a 30 euro è il più comune sia in Italia sia negli altri Paesi europei – scrive TheFork – segue una spesa media tra 30 e 50 euro che è anch'essa comune sia in Italia sia in Francia che in Spagna. Infine, a dicembre 2022, in Italia solo il 3% delle prenotazioni sul canale di TheFork si è concluso in no-show (non presentarsi dopo aver prenotato, ndr)».

Il premio annuale assegnato da TheFork e Identità Golose alle novità della ristorazione mostra «un ritorno di talenti nostrani della cucina dall’estero, un recupero delle origini, una cucina che valorizza il territorio di appartenenza e diventa motore di ripresa di località che vanno spopolandosi e una sempre maggior attenzione alla sostenibilità intesa in senso ampio (sostenibilità dei modelli di ristorazione, delle materie prime, della produzione dei piatti, della gestione delle risorse umane)».