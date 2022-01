Theranos, la fondatrice condannata per aver frodato gli investitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elizabeth Holmes, fondatrice della startup di Silicon Valley Theranos, è stata giudicata colpevole di frode per aver ingannato gli investitori indotti a credere che la startup avesse sviluppato un rivoluzionario dispositivo medico in grado di diagnosticare una moltitudine di malattie da poche gocce di sangue.

la fondatrice di Theranos è stata riconosciuta colpevole di frode e associazione a delinquere dopo sette giorni in cui la giuria si è riunita per decidere e dopo tre mesi di un processo pieno di testimoni inclusa la stessa Holmes. Che adesso rischia fino a 20 anni di carcere per ogni capo di imputazione anche se pare improbabile che le venga inflitto il massimo della pena. L’imputata è stata assolta per altri quattro reati, mentre per tre reati la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime.

La trentasettenne Holmes, ai vertici di Theranos durante la turbolenta storia di 15 anni della società, è stata assolta da altri quattro capi d’accusa di frode secondo i quali aveva ingannato i pazienti che hanno pagato gli esami del sangue di Theranos. I procuratori federali la descrivono come una ciarlatana ossessionata da successo e fortuna. La Holmes ha ascoltato impassibile il verdetto, aveva accanto sua madre suo padre e il suo partner.

Fu un’inchiesta del “Wall Street Journal” del 2015 a svelare che la tecnologia di Theranos (l’azienda arrivò a valere 6,5 miliardi di dollari) non funzionava e l’inganno agli investitori