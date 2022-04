Think twice! Come le emozioni promuovono l’equità

Una delle critiche più diffuse a questi studi comportamentali riguarda il fatto che le somme in gioco sono di solito molto piccole, nell'ordine della decina di dollari o euro. Secondo gli scettici quando la posta in gioco dovesse crescere si osserverebbero comportamenti più in linea con le previsioni della teoria standard che, nel caso dell'ultimatum game, prevede l'accettazione di ogni offerta positiva per quanto piccola.

L’esperimento con somme elevate

Fortunatamente anche questo è un tema che può essere investigato sperimentalmente. L'evidenza raccolta finora, al riguardo, non è del tutto conclusiva, ma alcuni studi ci mostrano che il comportamento tende a non cambiare anche se la posta in gioco aumenta significativamente. Lisa Cameron, economista dell'Università di Melbourne ha condotto un esperimento in Indonesia, dove il tasso di cambio con la moneta locale consente di utilizzare somme che sono per i locali decisamente allettanti. La Cameron ha proposto varianti dell'ultimatum game con dotazioni di 5.000, 40.000 e 200.000 rupie indonesiane, equivalenti, in quest'ultimo caso, a tre mesi di stipendio medio. Nonostante le notevoli differenze rispetto alla posta in gioco l'esperimento non ha evidenziato cambiamenti di rilievo rispetto alle somme offerte e al tasso di rifiuto (Cameron, L., (1999). “Raising the stakes in the ultimatum game: experimental evidence from Indonesia”. Economic Inquiry 37, pp. 47‒59).

Anche Jeffrey Carpenter assieme ad alcuni colleghi hanno esplorato lo stesso tema facendo variare la dotazione iniziale da $10 a $100. Anche in questo caso non viene evidenziata nessuna differenza degna di nota (Carpenter, G., Verhoogen, E., Burks, E., (2005). “The effect of stakes in distribution experiments”. Economics Letters 86, pp. 393–8). Per osservare cambiamenti significativi nelle scelte dei proposer e dei receiver le variazioni nell'entità delle somme devono essere veramente rilevanti.

È ciò che hanno mostrato John List, Uri Gneezy e i loro colleghi che in India hanno condotto esperimenti facendo variare di ben mille volte, da 20 a 20 mila rupie, l'ammontare della dotazione iniziale. In questo caso sì che si notano delle differenze: la propensione a rifiutare offerte percentualmente basse si riduce al crescere della dotazione, così come, allo stesso modo, si riduce la percentuale mediamente offerta dai proposer (Andersen, S., et al. (2011). “Stakes matter in ultimatum games”. American Economic Review 101, pp. 3427‒39)

Questi studi sembrano aver stabilito un nesso diretto tra le emozioni negative e la disponibilità ad agire istintivamente e a punire e aver mostrato come tale spinta istintiva possa essere mitigata favorendo la comunicazione tra le parti così come attraverso un periodo di riflessione e raffreddamento. Alcune start-up stanno cercando di applicare tecniche di machine learning e sentiment analysis per implementare dei plug-in per i più diffusi programmi di posta elettronica che verificano il tono delle mail e impediscono di rispondere immediatamente a messaggi provocatori, in modo da risparmiarci reazioni che potremmo ppi rimpiangere amaramente. Nonostante la tecnologia avanzata e i notevoli investimenti i risultati concreti non appaiono ancora del tutto soddisfacenti. Continuiamo a respirare e a contare fino a dieci, in questi casi. Rimane sempre il rimedio più efficace.