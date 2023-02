ThinkPad per tutti i gusti e in modalità “as a service”: l’ufficio ibrido secondo Lenovo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il teatro del Mobile World Congress edizione 2023 per presentare l'ampia collana di nuove soluzioni di computing pensate per portare la trasformazione digitale dentro gli uffici e cogliere i bisogni di qualsiasi tipologia di professionista, compreso quello che lavora a metà fra scrivania aziendale e scrivania di casa. I tratti comuni delle proposte che Lenovo ha messo in vetrina a Barcellona sono prestazioni, utilizzo di materiali più sostenibili e ulteriori miglioramenti della user experience: si va dalle nuove linee ThinkPad Z13 e Z16 di seconda generazione con a bordo Windows 11 ai nuovi modelli della famiglia Yoga X13 riprogettati con cornici più strette per aumentare la superficie di lavoro utile, dai notebook ThinkPad della serie T e L di quarta generazione indirizzati alle aziende in cerca di funzionalità avanzate di mobile computing ai ThinkPad E14 con display in formato 16:10 e ai ThinkPad E16 con schermo da 16 pollici per chi è particolarmente attento al fattore produttività.

A completare il ricchissimo menu di annunci concorrono quindi i monitor ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5, l'ultimo arrivato della famiglia IdeaPad, il Duet 3i, un portatile “detachable” con Windows 11 che si trasforma rapidamente in un tablet touchscreen 2K da 11,5 pollici, e infine l'IdeaPad Slim 3, la new entry di Lenovo per quanto riguarda la linea di Chromebook equipaggiati con la versione più recente di ChromeOS, processore MediaTek Kompanio serie 500, connettività Wi-Fi 6 e una batteria che promette un'autonomia fino a 13,5 ore.

Sostenibilità, comfort e sicurezza

Il vanto del ThinkPad Z13 Gen 2, in vendita da luglio a partire da 1.649 euro e basati sui più recenti processori Amd Ryzen serie 700, è l'utilizzo di un materiale rinforzato con fibra naturale in lino composto al 100% da prodotti agricoli per rivestire il coperchio superiore in alluminio riciclato al 75%. Come il ThinkPad Z16 Gen 2 (sui listini da agosto a 1.959 euro), questo portatile può essere configurato con un massimo di 64 Gbyte di memoria di sistema Dual Channel e una memoria Ssd PCIe fino a 2 Tbyte. Di serie il supporto del protocollo Wi-Fi 6E veloce e una videocamera Full Hd con microfoni abilitati Dolby Voice integrata nella barra delle comunicazioni. Punti di forza dei ThinkPad X13 Gen 4 (in arrivo a luglio a partire da 1.190 euro), invece, sono lo schermo (opzionale) Oled 2,8K da 13,3 pollici abilitato per Dolby Vision e dotato di una tecnologia (Eyesafe Certified Natural Low Blue Light) che riduce l'affaticamento degli occhi mentre in comune e il sistema di rilevamento ultrasonico della presenza umana che va a proteggere l'utente da osservatori esterni, attributo che troviamo anche sui Yoga X13 Gen 4 (a scaffale da luglio con prezzi di ingresso di 1.290 euro), anch'essi basati su CPU Intel Core di 13esima generazione ed arricchiti a loro volta da una nuova telecamera a infrarossi (opzionale) da 5 megapixel per rendere più confortevole le sessioni di videoconferenza. A proposito di sostenibilità, infine, nella carta di identità tecnica dei ThinkPad L13 e L13 Yoga Gen 4 (in vendita da aprile a 839 e 980 euro rispettivamente) troviamo un'opzione di visualizzazione a bassa luce blu per aumentare l’efficienza della batteria mentre l'applicazione Lenovo View (disponibile su alcuni modelli selezionati) offre una suite di funzionalità intelligenti per aiutare gli utenti a sbloccare la potenza della fotocamera e migliorare di conseguenza le esperienze di videochiamata e migliorare la sicurezza e la salute digitale.

