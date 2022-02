Thom Browne: la lepre di casa Zegna cresce a due cifre e scommette sui negozi

Quanto è importante la componente digitale nelle strategie del marchio?

Nel 2020 aver investito su software, hardware e piattaforme ad hoc ci ha permesso di restare in contatto con tutti i clienti, di organizzare campagne vendite da remoto e di non interrompere alcun progetto legato, ad esempio, alla nascita di nuovi negozi, anche in Paesi dove ancora oggi non possiamo viaggiare liberamente, come la Cina. Allo stesso tempo è stato emozionante e importantissimo tornare, dove possibile e con tutte le cautele necessarie, agli incontri di persona. Non parlo solo di visite in showroom da parte dei buyer dei multimarca e dei department store, bensì di confronto in presenza tra i team dei diversi Paesi e naturalmente penso ai negozi fisici, nei quali crediamo moltissimo, e che restano centrali nella strategia di crescita.

E l’e-commerce?

La distribuzione oggi è multicanale, per definizione. I tre pilastri – wholesale, retail e web - sono vasi comunicanti, i clienti si spostano velocemente dall’uno all’altro e si aspettano, in primis, la stessa atmosfera e gli stessi servizi, pre e post vendita. Ma il negozio fisico resta l’esperienza che più crea un legame, fisico ed emotivo, con il brand. Ecco perché abbiamo aperto molti negozi nel 2021 e altri arriveranno nel 2022. Come per il fil rouge che lega ogni collezione Thom Browne, anche i monomarca hanno dei tratti comuni e distintivi. Eccentrici, di nuovo, come le “veneziane” sulle vetrine, che a prima vista fanno quasi pensare a un negozio chiuso, ma che invitano ad avvicinarsi e sbirciare tra le fessure e poi, naturalmente, ad entrare. Allo stesso tempo però ogni negozio tiene conto della città che lo ospita: quello di Londra è un gemello diverso di quelli di Milano, dove ci sono mobili di design tipicamente italiani, ad esempio.