Thomas Cook, chi guadagna dal fallimento. Competitor con il turbo in Borsa: volano Caleido e I Grandi Viaggi Accelerata anche per i concorrenti europei, a partire da Tui Travel e Dart Group, così come per le compagnie aeree low cost. Secondo gli esperti potrebbero accaparrarsi i clienti del tour operator in crisi

Il settore turistico, per lo meno per quanto riguarda la Borsa, cerca di guardare oltre la bancarotta di Thomas Cook, lo storico tour operator britannico messo in liquidazione da ieri per insolvenza: il comparto turistico è tra i migliori del Vecchio Continente, con l'Euro Stoxx 600 in rialzo superiore all'1%. Secondo gli esperti, i concorrenti, al di là delle turbolenze che potrebbero investire il settore, potrebbero anche approfittare del crack dell'operatore britannico, incamerandone i clienti, soprattutto quelli che non intendono ancora spostarsi verso gli operatori online.

Volano infatti alla Borsa di Londra i principali competitor europei, a partire dall'anglo-tedesca Tui Travel, che guadagna quasi il 6%, e Dart Group, che controlla Jet2. Anche a Piazza Affari accelerano i titoli del comparto, con I Grandi Viaggi (entrata in volatilità a +17,62%) e Caleido Group (in volatilità a +11,69%), le migliori in assoluto della Borsa milanese. Bene anche le azioni delle compagnie aeree, a partire dalla holding anglo-spagnola Iag, nata dalla fusione di British Airways e Iberia. Corrono anche le low cost Ryanair a Wall Street e Easyjet a Londra. Per altro, secondo gli osservatori, anche le compagnie aree low cost hanno contribuito alla crisi di Thomas Cook e messo in difficoltà vari altri operatori: da un lato si sono accaparrate rotte prima appannaggio dei voli charter usati dai tour operator e dall'altro hanno cominciato a offrire in modo autonomo pacchetti di viaggio a prezzi ribassati.

