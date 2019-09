Fallimento Thomas Cook, costi record per il crack: 600 milioni di sterline. Da rimpatriare 160mila turisti

E' un fallimento beffa per il paese, e soprattutto per i taxpayers di Sua Maestà: riportare a casa i 160mila turisti costerà molto di più che se si fosse salvata la compagnia coi soldi pubblici: Thomas Cook è andata in bancarotta per “soli” 200 milioni. Le banche coinvolte nel salvataggio volevano un ulteriore sforzo finanziario, per garantire a Thomas Cook di sopravvivere nei mesi invernali, quando le prenotazioni calano drasticamente. Ma, paradosso, un salvataggio di Stato, ventilato nel convulso fine settimana ma scartato per non far pagare al contribuente il conto di un'azienda privata, sarebbe costato molto meno che ora organizzare il rientro di migliaia di cittadini inglesi.

Gli aerei a terra di Thomas Cook, che fu fondata nel 1841 a Leicester dal signor Cook, sono un terremoto ben peggiore di Brexit per il paese, al momento: i 9mila dipendenti del tour operator (22mila in tutto il mondo) sono ora a rischio. E le scosse causano un effetto domino su tutta l'economia inglese: i costi del rimpatrio andranno a gravare sui conti pubblici. E in più ci sono altri 600mila clienti di Thomas Cook rimasti col cerino in mano: persone che avevano già prenotato le vacanze. Per loro sarà un Natale amaro senza viaggi, e senza soldi. Ma pioveranno migliaia di ricorsi e richieste di risarcimento. Chi pagherà?

Da Maiorca a Francoforte: caos negli aeroporti per i turisti di Thomas Cook rimasti a terra Photogallery21 foto Visualizza

E' un giorno triste anche a Leicester, città di provincia nelle Midlands, profonda campagna inglese, dove Thomas Cook era la più grande azienda e il più grosso datore di lavoro. Ora l'unica cosa per cui Leicester rimane famosa è l'incredibile “scudetto” vinto nel 2016 in Premier League dal club di calcio allenato da Claudio Ranieri.