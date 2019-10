Thomas Cook, un fallimento che ricorda Parmalat I 21mila dipendenti della più grande compagnia di viaggi al mondo, miseramente fallita nel giro di una notte, così come i 150mila turisti inglesi lasciati a terra in giro per il mondo, non hanno probabilmente mai sentito parlare di Parmalat. Ma il crack del tour operator assomiglia al dissesto del latte italiano

Si scrive Thomas Cook, ma si legge Parmalat. I 21mila dipendenti della più grande compagnia di viaggi al mondo, miseramente fallita nel giro di una notte, così come i 150mila turisti inglesi lasciati a terra in giro per il mondo, non hanno probabilmente mai sentito parlare di Collecchio. Ma più passano i giorni e più il crack del tour operator assomiglia al dissesto del latte italiano: Parmalat fece un buco da 14 miliardi di euro. Thomas Cook veleggia attorno al miliardo. Briciole rispetto all’ex impero di Calisto Tanzi, ma sono le modalità ad accomunare le due aziende: troppi debiti, manager scriteriati, sprechi. E pure operazioni controverse. Le prime tre colpe già legavano Leicester, sede di Thomas Cook, a Collecchio. Ora per Thomas Cook spuntano anche consulenze milionarie poco prima del fallimento. E il cerchio si chiude.

Parcelle milionarie

Poco prima di morire, dopo 142 anni di gloriosa storia, che ne facevano la compagnia viaggi più antica del mondo, la società guidata dal manager svizzero Peter Fankhauser, finito sotto accusa per lo stipendio multimilionario, ha sborsato 20 milioni di sterline a consulenti, che non sono riusciti a fare quello per cui erano stati ingaggiati: salvare l’azienda.

A beneficiare delle pingui parcelle, una lunga lista di società, come rivelato dal Financial Times: a partire dalle cosiddette Big Four, i quattro big delle società di revisione (PWC, E&Y, Kpmg e Deloitte). Più 20 studi legali, il piano assicurativo Atol, che copre i turisti in caso di problemi, e la stessa Aviazione Civile che aveva ingaggiato la Alvarez&Marsal, la più nota società di salvataggi aziendali: tutti profumatamente remunerati.

Lo spettro della bancarotta preferenziale

A pagare il conto è stata Thomas Cook: mentre stava per esalare l’ultimo respiro ha sborsato 20 milioni di sterline a consulenti che in alcuni casi lavoravano pure per terze parti. Il ministro Andrea Leadsome ha già annunciato un’inchiesta pubblica: se fossero confermate le mega parcelle in uno stato pre-fallimentare, per Thomas Cook si aprirebbero le porte della bancarotta preferenziale, ossia che qualcuno avrebbe guadagnato a scapito di altri.