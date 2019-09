Thomas Cook sull’orlo del baratro: accordo entro la notte o bancarotta La compagnia è impegnata in un ultimo negoziato con i suoi creditori nel tentativo di evitare lo scenario peggiore

Un areo di Thomas Cook, il tour operator in gravi difficoltà finanziarie (Ap)

Sono ore drammatiche per Thomas Cook, lo storico tour operator britannico sull’orlo della bancarotta. La compagnia è impegnata in un ultimo negoziato con i suoi creditori nel tentativo di evitare lo scenario peggiore. La situazione finanziaria del gruppo è sempre più delicata, nonostante il rifinanziamento effettuato da Fosun - la società cinese suo primo azionista dal 2015 - lo scorso agosto.

Ora le banche pretendono 200 milioni di sterline a breve e i colloqui nello studio legale Slaughter & May a Londra sono centrati su questo. In caso di fallimento delle trattative, alla mezzanotte di domenica Thomas Cook potrebbe dichiarare bancarotta. Sembra ormai scemare l’ipotesi di un salvataggio pubblico, stando alle parole del ministro degli Esteri Dominic Raab, che ai microfoni della Bbc ha dichiarato: «Il governo non interviene in casi come questi a meno che non ci sia un interesse strategico nazionale».

Raab tuttavia ha garantito che i 150mila turisti britannici attualmente in vacanza con Thomas Cook (e i 600mila che hanno effettuato prenotazioni) potranno tornare a casa, se necessario con l’aiuto di un ponte aereo del governo, come già avvenuto nell’ottobre 2017 dopo il fallimento della comnpagnia aerea Monarch. A rischio sono anche i 9mila posti di lavoro nel Regno Unito (22mila nel mondo) del più antico tour operator del mondo, fondato nel 1841. Il gruppo dispone di svariati hotel, resort e di due compagnie aeree (Thomas Cook e Condor).

Il tour operator ha cercato di rassicurare i clienti che i loro voli continuano a funzionare normalmente, sottolineando che la maggior parte dei pacchetti vacanza per i viaggiatori britannici sono protetti a livello assicurativo. La situazione tuttavia è tutt’altro che semplice, come testimoniano dei turisti che si trovano in Tunisia: nell’hotel in cui sono alloggiati i gestori non li lasciano andare via perché pretendono prima di essere pagati dal tour operator.

Questo è il periodo dell’anno in cui Thomas Cook regola i pagamenti con i suoi fornitori dopo l’intensa stagione turistica estiva. Generalmente i pagamenti alle strutture avvengono nell’arco di 60-90 giorni ma ora il rischio è che ciò non avvenga e che a pagarne le conseguenze siano i viaggiatori.