Threads, in poche ore 10 milioni di adesioni. Ma l’app di Zuckerberg non arriva in Europa

Si chiama Threads, che a pensarci bene è un nome banale. Ma invece sottende un piano specifico: far male (malissimo) a Twitter, approfittando dello stato di salute malconcio nel quale versa il social dell'uccellino blu da qualche tempo. Threads è la nuova applicazione della holding Meta, già proprietaria di WhatsApp, Facebook e Instagram, e da giovedì 6 luglio è disponibile negli Stati Uniti .

Ed è un'app studiata nel dettaglio per far quello che fa oggi Twitter: consentire un flusso costante di post per lo più testuali. Una sorta di clone di Twitter, ma senza le i colpi di testa di Elon Musk. “Ci vorrà del tempo, ma penso che sarà un’app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone - scrive Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e Instagram Meta, in un post su Threads poco dopo il suo lancio - Twitter ha avuto l’opportunità di farlo ma non è risucita. Noi speriamo di farlo”. molte le celebrità tra i primi utenti, come lo chef Gordon Ramsay, la pop star Shakira e Mark Hoyle, meglio conosciuto come YouTuber LadBaby.

In stand by l’approdo in Europa

Il nuovo social network di Meta ha registrato dieci milioni di abbonati nelle prime sette ore di operatività. La nuova piattaforma rivale di Twitter si presenta come la versione testuale di Instagram, è compatibile sia con il sistema operativo Android di Google sia con iOS di Apple, ed è utilizzabile in 100 paesi del mondo, tra cui Gran Bretagna, Australia, Canada e Giappone, ma non ma non è stata ancora implementato in Europa.

In questa fase, l’app Threads non sarà disponibile nell’Unione Europea in quanto l’azienda sta cercando di capire come sarà regolamentata la condivisione dei dati tra la nuova piattaforma e la sua applicazione Instagram. Meta è in attesa di ulteriori indicazioni sulla compatibilità della piattaforma con il Digital Markets Act, le nuove regole di concorrenza dell’Unione Europea che disciplinano l’uso del potere di mercato da parte delle grandi piattaforme online. La Commissione europea sta approfondendo la questione normativa con l’azienda e dovrebbe fornire ulteriori indicazioni a settembre.



Cos'è e come funziona Threads

L'annuncio del lancio di Threads è arrivato un po' a sorpresa. Sembra evidente che Zuckerberg voglia approfittare del momento no di Twitter, alle prese con problemi di diversa natura (ultimo della serie: la limitazione ai tweet che si possono vedere in un giorno, per problemi di consumo di banda). Di fatto Threads dovrebbe essere molto legata a Instagram, nel senso che dovrebbe consentire agli utenti di seguire gli account che già seguono su Instagram e di mantenere lo stesso nome utente. Con la differenza che Threads sarà un social basato sul testo, sui post brevi in stile Twitter.