Threads arriva in Europa e in Italia: la nuova app di Meta che sfida Twitter

Dopo alcuni mesi di rodaggio negli Stati Uniti, e risolte le incongruenze in fatto di trattamenti dei dati personali, Threads arriva in anche in Europa (e dunque in Italia). L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domani - 14 dicembre - a mezzogiorno. O almeno questo è quanto appare a numerosi utenti che su Instagram (app con la quale Threads è strettamente collegata) hanno già visto comparire il tasto del nuovo social, con tanto di data e ora di lancio.

Domani arriva Threads (anche in Italia) pic.twitter.com/1kwkhogICF — Biagio Simonetta (@biagiosimonetta) December 13, 2023

«Let’s do this. Welcome to Threads» («Facciamolo. Benvenuto in Threads») aveva scritto Mark Zuckerberg , ceo di Meta , nel suo primo post sul nuovo social pubblicato a luglio scorso.

La piattaforma è stata presentata come la app di discussione di Instagram , e non è stata immediatamente disponibile per gli utenti europei, per problemi legati al trattamento dei dati personali, che in Europa è sottoposto a maglie più strette.

Adesso, invece, per il terzo social di Meta (dopo Instagram e Facebook ), i tempi pare siano maturi. E non è una buona notizia per Twitter. Anche perché, per conformazione e utilizzo, Threads è proprio molto simile a Twitter: un social di microblogging incentrato sui pensieri degli utenti, più che su foto e video.

«Speriamo che possa essere una piattaforma di discussione aperta e accogliente», aveva scritto il numero uno di Instagram Adam Mosseri . E l’integrazione con Instagram è proprio il punto forte: perché di fatto le persone possono scegliere di creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram, in pochi passi.