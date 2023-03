Thyssenkrupp in luce a Francoforte, voci di interesse di Cvc per divisione acciaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Thyssenkrupp avanza alla Borsa di Francoforte sulla scia di indiscrezioni di stampa di un interesse di Cvc Capital Partners per l’acquisizione della divisione acciaio del gruppo. Secondo quanto riporta il quotidiano economico Handelsblatt, Cvc offrirebbe solo 1 euro per la divisione siderurgica di Thyssenkrupp, ma si farebbe carico degli impegni pensionistici della filiale che sono stimati in svariati miliardi e si impegnerebbe ad investire nell’attività.

L’interesse di Cvc emerge mentre il consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp è diviso sul futuro della divisione, ovvero se venderla oppure, al contrario, farne l’attività principale, riferisce Handelsblatt. In occasione della riunione del consiglio del 31 marzo, la presidente di Thyssenkrupp, Martina Merz, dovrebbe presentare i suoi piani per lo spin off della divisione. D’altro canto una parte della direzione e il sindacato Ig Metall spingono perché il comparto non solo resti nel perimetro del gruppo, ma diventi la sua attività principale. Secondo Handelsblatt, Merz avrà difficoltà a far passare la sua proposta di scissione nel cds dove Ig Metall è tradizionalmente forte. Stando a più fonti vicine al dossier, la presidente, con l’aiuto di Goldman Sachs, avrebbe trovato in Cvc Capital Partners un interessato all’acquisto della divisione e riporrebbe speranze anche in un’offerta da parte della brasiliana Csn, mentre dopo un primo esame si sarebbero tirati fuori dal dossier l’indian Jindal e altri gruppi asiatici e arabi. Il progetto sarebbe in ogni caso in una fase iniziale e nessuno dei gruppi citati da Handelsblatt ha fatto commenti. Thyssenkrupp ha già tentato più volte in passato di separarsi dalle sue attività nell’acciaio, ma non ci è mai riuscito. Il gruppo ha intanto ridotto gli investimenti nel settore, tanto che alcune qualità di acciaio non possono essere più prodotte.