Tiare principesche e borse vintage: guida alle più interessanti aste di lusso di primavera

I 69 milioni di dollari con cui è stata battuta da Christie’s “Everydays - The First 5000 Days”, Nft di Peeble hanno dimostrato come i Non Fungible Token siano l’avanguardia delle aste (anche se non tutti sono d’accordo). L’acronimo, che rimanda a una sorta di codici digitali che certificano l’esclusiva proprietà di un’opera digitale, è sempre più comune nelle case più antiche, e di recente ha suscitato anche l’interesse di Kate Moss, che ha messo all’asta tre Nft, sotto forma di tre video (Sleep, Drive e Walk with Kate), per sostenere la ong Gurls Talk. Accanto a questi esperimenti, per ora di acclarato successo, i calendari restano popolati di numerosi appuntamenti con categorie più tradizionali come la moda e i gioielli, che non perdono i loro appassionati. Ecco l’agenda della primavera, distribuita fra Europa, Stati Uniti e Asia, area sempre più importante anche su questo fronte.

28 aprile - Bonhams (Londra): gioielli e ricordi regali

I lotti star dell’asta “London Jewels”, organizzata nella storica sede di New Bond Street, saranno due monili appartenuti alla Contessa di Rosse, socialité dell’epoca vittoriana, celebre e ammirata per la sua eleganza: si tratta di un bracciale di metà Ottocento in diamanti, onice, smalto e perle, e di un bracciale di smeraldi indossato dalla contessa in occasione delle nozze del figlio con la principessa Anna, nel 1960. Quest’ultimo appare molto chiaramente nello scatto ufficiale delle nozze, nel quale appaiono anche la regina e il compianto duca di Edimburgo, firmato da Cecil Beaton. Nella stessa asta saranno battuti anche molti gioielli con spinelli, gemma sempre più ricercata negli ultimi anni, e lotti provenienti da un’importante collezione di gioielli Bulgari, come un anello con smeraldo e diamanti con base d’asta di 180mila-250mila sterline.

29 aprile - Christie’s (Ginevra): Gioielli e borse insieme

Oltre 50 borse di Hermès (Birkin, Kelly, Constance e clutch come la Kelly Cut, la Kelly Pochette e la Mini Kelle) e più di 200 gioielli di Van Cleef & Arpels, Graff, Cartier, Boivin, Boucheron sono i lotti dell’asta “Jewels and Handbags Online: The Geneva Edit” organizzata da Christie’s.

3-12 maggio - Artcurial: Kenzo on e offline

La casa d’asta parigina batterà online 132 pezzi della collezione di Kenzo Takada, lo stilista giapponese scomparso lo scorso 4 ottobre per complicazioni legate al Covid19: si tratta di pezzi unici, kimoni, cappotti, gonne, top, alcuni dei quali prototipi creati fra 2005 e 2008, mai mostrati prima d’ora in pubblico. L’11 maggio sarà organizzata invece in presenza un’altra asta di arredi del suo appartamento.

6 e 20 maggio - Bonhams (Parigi): lusso a 360 gradi

La casa d’aste londinese ha deciso di puntare sulla Francia, un Paese sempre più centrale nelle strategie dei big del settore. Per sottolinearlo, ha deciso di lanciare una nuova serie di “luxury sales” nella sua sede di Rue de la Paix: un’asta di borse e gioielli sarà online dal 6 al 13 maggio, con creazioni di Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Cartier, mentre il 20 maggio sarà ibrida l’asta di 100 modelli di orologi con marchi come Patek Philippe, Rolex e Tag Heuer.