Tic Tac è un marchio, stop al prodotto che imita la scatola di confetti

La scatolina dei confetti Tic tac è un marchio riconosciuto e riconoscibile sul mercato, con piena capacità distintiva. Con questa motivazioni la Cassazione ha confermato lo stop alla vendita in Italia delle “mentine” Bliki, che hanno la stessa forma e dimensione di quelli commercliazzati da Ferrero e messi in contenitori in tutto simili per forma, dimensione e meccanismo di apertura. I giudici di legittimità, in linea con il Tribunale e la Corte d’Appello, hanno affermato la concorrenza sleale e la contraffazione da parte della società ceca Mocca Spol S.r.o. che, da parte sua, chiedeva di affermare la nullità del brand della Ferrero.

Esclusa la “forma necessaria”

Ad avviso della ricorrente, infatti, la scatola aveva la cosiddetta “forma necessaria” per ottenere un risultato tecnico «e quindi funzionale perché imposta dall’utilità industriale che persegue». Considerazione questa che renderebbe lecita l’imitazione e nullo il marchio di forma “Tic Tac”, perché non registrabile in base all’articolo 9 del Codice della proprietà industriale. Di diverso parere la Suprema corte, che ha escluso la “forma necessaria”, affermando che la sagoma della scatolina delle famose mentine «è soltanto una delle numerose forme che potrebbero avere i contenitori di confetti» e non è imposta dalla natura del prodotto. Il marchio era dunque registrabile per la sua notorietà, conoscibilità e capacità distintiva. Mentre oggetto di brevetto è solo il meccanismo tecnico di apertura della confezione. Già in primo grado i giudici avevano poi considerato irrilevante la diversità delle denominazioni sulle etichette, Tic Tac e Bliki, ai fini della tutela del marchio tridimensionale oggetto del contendere.

Vietato il commercio

La società ceca non potrà dunque più commercializzare in Italia i confetti visto «l’insieme degli elementi che rendono i segni identici o simili, da ciò derivando il rischio di confusione per il pubblico, con conseguente indebito vantaggio economico cagionato dallo sfruttamento della rinomanza dei marchi ampiamente conosciuti». Per la società ricorrente - per la quale era stato comunque escluso in sede di merito l’obbligo di risarcire la Ferrero in assenza della prova del danno - scatta quindi lo stop alla vendita con una penale, stabilita in primo grado, di 10 euro per ogni scatola di confetti a marchio Bliki commercializzata illecitamente, a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. A questo si aggiunge la condanna alle spese di lite pari a 8.200 euro.