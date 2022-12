TicketOne, bonus anti inflazione da mille euro ai dipendenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La notizia più bella del 2022, per tutti i lavoratori dello spettacolo, è stata senza dubbio la ripresa delle esibizioni live a partire da aprile. Ossigeno per le imprese di tutta la filiera che in alcuni casi hanno deciso di investire con decisione sul welfare. È il caso di TicketOne, principale piattaforma di ticketing del mercato italiano che ha riconosciuto a tutto il suo staff, per un totale di 110 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma, una welfare card del valore di mille euro. La controllata del gruppo tedesco Cts Eventim ha scelto in questo modo di «dare un concreto sostegno economico alle famiglie in un momento storico complesso in cui l’inflazione è ai massimi livelli», si legge nella nota ufficiale.

Le welfare card sono state inviate ai dipendenti all’inizio del mese di dicembre e consentono la spendibilità per le spese alimentari e altre voci di spesa che hanno subito un forte incremento. «Questo premio - commenta Germana Solcia, Hr manager della società guidata da Stefano Lionetti - vuole prima di tutto offrire un sostegno alle famiglie a fronte del caro vita e valorizzare lo straordinario contributo e la determinazione di tutti i nostri dipendenti in questo anno ancora così diverso e così insolito. Un anno che ricorderemo come un vincente lavoro di squadra da parte di tutta TicketOne per la grande ripresa dei concerti live».

