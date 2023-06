Tienanmen, arrestata la leader dell’opposizione a Hong Kong

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino. Lo ha constatato un giornalista dell’Afp. In base a quanto si è appreso, la donna teneva in mano una piccola candela a Led - una scena comune nelle veglie commemorative del 4 giugno 1989 - e due fiori. La polizia l’ha immediatamente afferrata e trascinata su un furgone.

Arrestati diversi esponenti pro-democrazia

Oltre a Chan Po-ying, leader della Lega dei socialdemocratici, la polizia di Hong Kong ha arrestato diversi esponenti pro-democrazia , tra cui Alexandra Wong, un’importante attivista meglio conosciuta come “Nonna Wong”, e la giornalista Mak Yin-ting, ex presidente dell’Associazione dei giornalisti di Hong Kong. In totale, i giornalisti dell’Afp hanno visto almeno 10 persone arrestate nel distretto commerciale.

Loading...

34esimo anniversario di Piazza Tienanmen, polizia Hong Kong arrestata la leader dell'opposizione "Nonna Wong"

Controlli più rigidi attorno a Piazza Tienanmen

Intanto, a Pechino, in occasione dell’anniversario delle proteste del 1989, il governo cinese ha reso più rigido l’accesso a Piazza Tienanmen dove sono state messe in campo misure di sicurezza aggiuntive. Da settimane l’area è circondata da controlli molto serrati che richiedono a chi entra di mostrare un documento di identità. La stessa trafila è stata imposta anche a chi passa a piedi o in bicicletta sul viale Changan, a nord della piazza.

Le madri delle vittime della repressione del 1989

In vista dell’anniversario, un gruppo di madri che hanno perso i loro figli nella repressione di Tiananmen ha poi cercato di ottenere un risarcimento e ha rilasciato una dichiarazione in cui rinnova la richiesta di “verità, risarcimento e responsabilità”. Human Rights Watch ha chiesto al governo cinese di riconoscere la responsabilità dell’uccisione dei manifestanti pro-democrazia.

Una veglia a lume di candela a Taipei per il 34esimo anniversario di Tienanmen