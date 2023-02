Tiffany, dai gioielli alle sneaker per conquistare la Gen Z

Le scarpe Nike con lo “swoosh” nel celebre azzurro Tiffany sono solo il caso più recente: dopo l'acquisto da parte di Lvmh, il più grande gruppo del lusso al mondo, lo storico marchio di gioielli newyorchese continua stupire con collezioni e prodotti speciali realizzati in collaborazione con altri marchi, a volte anche distanti dal mondo del lusso al quale Tiffany appartiene. Una strategia che sembra avere molto successo: nel report finanziario del 2022 del gruppo guidato da Bernard Arnault, i risultati di Tiffany vengono definiti “da record”, nell'ambito di una categoria, quella di gioielli e orologi, che ha chiuso l'anno con quasi 9 miliardi di ricavi, in aumento del 103% sul 2019. Ecco come ha preso forma questa nuova strategia, voluta fortemente dal vicepresidente di Tiffany, Alexandre Arnault, e nata soprattutto per conquistare le giovani generazioni.

