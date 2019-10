Tiffany ora punta (anche) sugli uomini: una nuova collezione per sostenere il rilancio

Lady Gaga agli Oscar 2019 con una collana Tiffany

«Accelerare le introduzioni di nuovi prodotti» fa parte della strategia di crescita delineata dal ceo Alessandro Bogliolo. Dopo un 2018 in crescita, quest’anno però non si è aperto positivamente per Tiffany: alla fine di agosto sono stati diffusi i dati relativi alla prima metà dell’anno, che hanno evidenziato ricavi pari a 2 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2018, e utile netto a -9% per 287 milioni di dollari. A

pesare sui conti è stato il calo delle vendite ai turisti negli Stati Uniti, le tensioni ad Hong Kong, mentre vanno molto bene le vendite in Mainland China, trainate dall’aumento dello shopping nazionale e da una politica di avvicinamento dei prezzi a quelli occidentali.

Brie Larson e Gong Li all’inaugurazione della mostra “Vision & Virtuosity” a Shanghai

Peraltro, proprio a Shanghai il 23 settembre Tiffany ha inaugurato la sua prima mostra, “Vision & Virtuosity”, dedicata al suo heritage. Ma proprio in Cina, come è già accaduto ad altri brand del lusso, Tiffany ha dovuto affrontare delle proteste: in una foto postata su Twitter, l’attrice Sung Feifei si copriva l’occhio destro con una mano (con un anello Tiffany), una posa nel quale è stata vista una forma di sostegno ai dimostranti di Hong Kong, che si coprono proprio l’occhio destro per protestare contro la polizia. Il tweet è stato rimosso e l’azienda si è difesa dicendo che le foto erano state realizzate prima dell’inizio degli scontri a Hong Kong.

Sung Feifei nella foto accusata in Cina di evocare le proteste di Hong Kong

Intanto, anche l’avanzamento del processo di ristrutturazione della rete di vendita, con la superficie commerciale globale aumentata del 3% attraverso 10 nuovi negozi, cinque chiusure e 17 fra rinnovamenti e relocation, sta dando i suoi frutti. E per questo le stime relative alla chiusura dell’anno fiscale 2019, che terminerà il 31 gennaio 2020), restano ottimistiche.