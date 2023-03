Tifosi dell’Eintracht incendiano auto della Polizia e cassonetti in centro a Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guerriglia in pieno centro a Napoli a causa dei tifosi dell’Eintracht. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Incendiate anche tre auto, tra cui una volante della polizia. Sul posto polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Le forze dell’ordine sono intervenute con un idrante per disperdere i tifosi, circa 600, che dalla giornata di ieri sono arrivati in città in vista della partita di Champions contro il Napoli, in programma mercoledì allo Stadio Maradona.

I tifosi, ai quali era stata vietata la trasferta in città per motivi di ordine pubblico, in mattinata si erano diretti in corteo dal lungomare verso il quartiere Fuorigrotta dove si trova lo stadio. Gli ultras tedeschi hanno distrutto i dehors di diversi bar della zona. I supporter tedeschi hanno anche lanciato oggetti contro la polizia.

I supporter tedeschi sono entrati in contatto con le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa perché hanno provato a forzare il cordone di sicurezza che era stato creato.

Alcuni mezzi pubblici dell’azienda di trasporto cittadina, la Anm, erano stati messi a disposizione dei tifosi per rientrare in albergo. Molti di loro, però, hanno rifiutato di salire sugli autobus. Altri invece sono stati fatti salire su alcuni bus del servizio pubblico che hanno lasciato Piazza del Gesù, dove si sono verificati scontri. Protetti da un cordone di polizia, i supporter dell’Eintracht sono stati diretti verso la zona di via Medina.

Rafforzata l’allerta del 118 e l’attività dei pronto soccorso

«Massima allerta e integrazione del Piano di emergenza urgenza» per i presidi ospedalieri della Asl Napoli 1: sono le misure predisposte dai vertici della Azienda sanitaria in vista di una possibile affluenza maggiore di persone ai pronto soccorso della città, in vista della partita di Champions in programma allo stadio Maradona tra Napoli e Eintracht Francoforte. Tra gli altri, sono stati allertati i pronto soccorso dell’Ospedale del mare, Vecchio Pellegrini e dell’ospedale San Paolo.