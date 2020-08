Tiguan con il restyling viaggia anche in elettrico L’aggiornamento dl suv verte su ibrido plug-in e infotainment connesso di Simonluca Pini

L’aggiornamento dl suv verte su ibrido plug-in e infotainment connesso

La Volkswagen Tiguan si rinnova e lo fa in maniera significativa, a partire dall’introduzione della nuova versione plug-in hybrid da 245 cavalli fino alla potente Tiguan R da 320 cavalli. Il suv di Wolfsburg, aggiornato nell’estetica, diventa più connesso grazie al sistema d’infotainment Mib3 e più sicuro sul fronte Adas come sottolineato dall’introduzione del Travel Assist in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h. Inoltre, la Volkswagen ha digitalizzato la gestione dei comandi della climatizzazione impiegando cursori touch e superfici tattili. Altra anteprima per la Tiguan è rappresentata dai nuovi fari a Led Matrix Iq.Light. Il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra, che ospita i fari con tecnologia Led, è caratterizzata da una maggiore larghezza.

Al centro è stato integrato il nuovo emblema Vw. Anche i paraurti presentano un design inedito. La Volkswagen Tiguan restyling è dotata del sistema d’infotainment Mib3. Grazie alla Online Connectivity Unit eSim integrata, i servizi online di We Connect (con predisposizione per uso illimitato nel tempo) e di We Connect Plus. La Tiguan eHybrid è spinta dal propulsore ibrido plug-in da 245 cavalli.

La versione plug-in hybrid guidata in modalità esclusivamente elettrica fino alla velocità di 130 km/h per una distanza massima di circa 50 km. In modalità Hybrid, il motore elettrico supporta il propulsore Tsi in fase di accelerazione. In questa modalità, la sinergia tra il motore elettrico e quello a combustione offre un’erogazione di potenza maggiore, perché il motore elettrico agisce come un booster aggiuntivo. La modalità Gte, che si attiva tramite un pulsante posizionato accanto alla leva del cambio Dsg, migliora la dinamica.

In questo caso, il motore elettrico e il Tsi si uniscono per fornire la massima potenza di sistema alla Tiguan eHybrid. I motori Tdi sono ora dotati di due catalizzatori SCR disposti in sequenza, ciascuno con iniezione di AdBlue separata (la cosiddetta tecnologia twin dosing). Questo ha consentito alla Volkswagen di ridurre gli ossidi di azoto (NOX) in modo significativo rispetto al modello precedente. Prezzi da 31.150 euro con consegne da ottobre.