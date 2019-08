Tikehau Capital entra nel capitale di Assiteca L'asset manager paneuropeo guidato in Italia da Luca Bucelli ha siglato un accordo per l'acquisizione del 23,43% del più grande broker assicurativo italiano. Le risorse per acquisizioni di Carlo Festa

2' di lettura

Il gruppo finanziario francese Tikehau Capital entra nel broker assicurativo Assiteca. L'asset manager paneuropeo guidato in Italia da Luca Bucelli ha siglato un accordo per l'acquisizione del 23,43% di Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano e quotato al mercato Aim di Borsa Italiana con un investimento di 25 milioni di euro, tramite sottoscrizione di un aumento di capitale riservato (a 2,5 euro per azione). Si diluirà dunque il fondatore e presidente Luciano Lucca. Alcuni membri di Tikehau entreranno nel Cda del gruppo guidato da Gabriele Giacoma.

Le risorse serviranno ad Assiteca per sviluppare il piano di crescita per acquisizioni di aziende terze nel settore assicurativo. L’operazione che sarà finalizzata a novembre è stata seguita dal manager Roberto Quagliuolo, che si occupa delle attività di private equity di Tikehau in Italia e verrà realizzata attraverso il fondo dedicato agli investimenti di minoranza a sostegno della crescita Tikehau Growth Equity II.

Assiteca è un gruppo fondato da Luciano Lucca negli anni 90. Si trattò di uno dei primi management buyout dove a supporto del manager arrivò il sostegno economico del fondo 3i. Ha circa 4200 aziende clienti ed è focalizzata sul ramo danni. Il bilancio al 30 giugno verrà presentato in settembre, ma secondo gli ultimi dati disponibili ha un giro d’affari di 60-70 milioni con un ebitda di 9 milioni: quest’anno dovrebbe invece assestarsi a 10-11 milioni. La società in questi anni è cresciuta per acquisizioni (8 dal 2001). Prima dell’ingresso di Tikehau , Lucca controllava l’80 per cento, mentre il restante 20% era flottante. Dopo l’ingresso del private equity transalpino, invece, Lucca si diluirà al 60% circa, Tikehau avrà il 23,43% e il mercato il restante 16 per cento.

La quotazione in Borsa, malgrado il basso flottante, sarà di aiuto per le future acquisizioni, che potranno avvenire sia cash (con le risorse di Tikehau) sia tramite carta. Inoltre la società starebbe pensando a un possibile trasferimento, dall’Aim all’Mta.