Tikehau Capital fa shopping a Londra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tikehau Capital, asset manager con patrimonio in gestione di oltre 30 miliardi di euro, fa shopping a Londra. La società ha, infatti, acquisito il leasehold dell'immobile situato all'83-85 di Pall Mall, in joint venture con Best Star Real Estate Fedaia, partnership tra Best Star Real Estate e Fedaia Partners.

L'edificio, di circa 4.180 mq, classificato Grade II e situato accanto al Royal Automobile Club in Pall Mall, è stato acquistato da Railpen, un investment manager attivo nel ramo dei fondi pensionistici per il settore ferroviario.

Il Royal Automobile Club è attualmente l'unico locatario dell'edificio, di cui occupa il quarto piano.



Loading...

Tikehau Capital e BSREF puntano a riqualificare l'asset, rendendolo un edificio a uso ufficio di grado A ad alta efficienza energetica, con l'obiettivo di ricevere le principali certificazioni di ecosostenibilità presenti sul mercato, così da attrarre potenziali locatari in cerca di spazi di qualità in una delle aree più ricercate della metropoli.

L'operazione è la quarta acquisizione nel Regno Unito da parte di Tikehau Real Estate Opportunities 2018, il fondo Value-Add gestito da Tikehau Capital Real Estate e la prima operazione in joint venture tra Tikehau Capital e BSREF.

L'espansione sul mercato britannico si aggiunge alle strategie implementate da Tikehau Capital in Italia, in virtù delle significative opportunità di investimento a lungo termine offerte dal Paese.