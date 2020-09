TikTok: Bytedance tratta con gli Usa per evitare la vendita Le trattative sono accelerate con l'avvicinarsi della scadenza imposta da Donald Trump per una vendita o una chiusura e la stretta cinese sulle esportazioni tecnologiche

(Reuters)

Bytedance, la società cinese a cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per valutare alternative che consentirebbero all'app di evitare una vendita delle sue attività americane.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le trattative sono di recente accelerate con l'avvicinarsi della scadenza imposta da Donald Trump per una vendita o una chiusura e la stretta cinese sulle esportazioni tecnologiche.

L’adesione al Codice Ue contro odio online

È stata inoltre comunicata oggi la notizia secondo cui TikTok avrebbe aderito al Codice di Condotta della Commissione europea contro l'incitamento all'odio online. Lo ha reso noto con un post Cormac Keenan, responsabileTrust and Safety di TikTok nella regione Emea. «Da sempre non permettiamo espressioni d'odio su TikTok e consideriamo importante che le piattaforme online prendano in considerazione una tematica così cruciale», scrive Keenan, spiegando che le linee guida della app «proibiscono qualsiasi forma di discorso o ideologia d'odio».

«Adottiamo una politica di tolleranza zero contro i gruppi d'odio organizzati e le persone a essi associate, ad esempio gli account che diffondono o sono legati a ideologie razziste, nazionaliste, sessiste, antisemite, o altre ideologie fondate sull'odio», sottolinea il manager di TikTok. «Inoltre, rimuoviamo le offese a sfondo razziale o i contenuti che sostengono il negazionismo di tragedie violente, come l'Olocausto o la schiavitù.

La Commissione Europea ha accolto con favore la decisione. «Mi congratulo con TikTok per la sua decisione di accettare il nostro Codice di Condotta UE», ha commentato il Commissario europeo per la giustizia Didier Reynders ritwittando un annuncio della Commissione. «Aderendo al nostro Codice di Condotta TikTok ha dimostrato un fermo impegno nella lotta contro l'incitamento all'odio online. L'UE ha bisogno di una solida cooperazione con questi attori principali per rendere l'ambiente digitale un luogo sicuro per tutti», ha detto Reynders.

TikTok è il nono partner ad aderire al Codice di Condotta, unendosi ad altri giganti come Facebook, Microsoft, Twitter, ecc. Secondo la Commissione Europea, il Codice di Condotta, introdotto nel 2016, ha portato le aziende nel campo della tecnologia dell'informazione a valutare il 90% dei contenuti segnalati entro 24 ore e a rimuovere il 71% dei contenuti ritenuti di incitamento all'odio.