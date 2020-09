TikTok, la Cina minaccia il blocco di Apple e Trump ci ripensa: divieto slitta al 27 settembre, ok a patto con Oracle Apple e altre grandi aziende americane incluse dal governo di Pechino in una lista di società straniere ritenute pericolose per la sicurezza nazionale dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Apple e altre grandi aziende americane come Boeing, Cisco e FedEx rischiano di essere vietate in Cina. Parte della dura risposta del governo di Pechino che ha annunciato, attraverso il ministero del Commercio, maggiori dettagli su una lista di società straniere ritenute pericolose o potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale, lo sviluppo economico e gli interessi cinesi. E Donald Trump ci ripensa e benedice la proposta di accordo di Oracle-Walmart per entrare nel capitale della popolare app cinese finita nel mirino della Casa Bianca.

Divieto a import-export

La nuova policy della Cina entrata in vigore sabato 19 settembre contro le aziende americane prevede il divieto all'import e all'export, il blocco degli investimenti, restrizioni nei permessi di residenza e nei visti per gli executive delle corporation Usa presenti nell'elenco. La prima lista delle società bandite, che sarebbero una quindicina, è pronta. Ma non è stata volutamente diffusa dalle autorità cinesi: indiscrezioni sulle aziende sanzionate sono state riportate da diversi media governativi, tra cui il Global Times che ha definito le ultime mosse dell'amministrazione Trump «un’estorsione in stile mafioso». Come a rimarcare la discrezionalità delle decisioni di Pechino, che verranno modulate seguendo gli esiti delle ultime partite aperte nella guerra fredda tecnologica tra le due superpotenze e le decisioni di Trump.

Il bando Usa a TikTok e WeChat

Il governo cinese ha parlato per la prima volta dell'esistenza della “entity list” contro le big company Usa nel maggio 2019 dopo le sanzioni americane contro Huawei. Ma finora non aveva mai spiegato nei dettagli le conseguenze dell'elenco del ministero del Commercio, nonostante il divieto imposto dalla Casa Bianca lo scorso anno alle forniture delle società americane di chip e software verso Huawei. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il bando di venerdì deciso dal Dipartimento al Commercio contro TikTok e WeChat.

Bando che sarebbe dovuto scattare alla mezzanotte tra domenica e lunedì ma è stato rinviato al 27 settembre - rinviato e non ritirato, segno di una partita ancora aperta - quando sia la popolare app di video brevi che il servizio di messaggistica e di pagamenti elettronici verranno rimossi dagli store digitali di Apple e Google negli Stati Uniti.

TikTok non potrà essere più scaricata a nuovi utenti ma continuerà a funzionare fino al 12 novembre per i cento milioni di utenti attivi americani, in attesa della conferma della decisione annunciata da Trump che ha ipotizzato una sede in Texas per la nuova società di TikTok mentre saliva sull’elicottero presidenziale Marine One per un comizio elettorale in North Carolina. Una newco con la cordata americana Oracle-Walmart che dovrebbe entrare in TikTok con una partecipazione del 20% del capitale, con quote azionarie del 12,5% e 7,5% rispettivamente, secondo la proposta presentata alla Casa Bianca e la prospettiva finale di una quotazione della nuova società a Wall Street entro 12 mesi.