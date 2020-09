TikTok, da domenica vietati nuovi download e aggiornamenti negli Usa. Blocco totale per WeChat Annunciate le norme per un blocco in due tempi della app, mentre Oracle aspetta il verdetto sulla sua proposta di partnership di Marco Valsania

NEW YORK - L'amministrazione Trump mette nero su bianco la stretta contro le popolari app cinesi TikTok e WeChat. E, attraverso regole annunciate dal Dipartimento del Commercio, codifica da domenica a mezzanotte una messa al bando di fatto completa negli Stati Uniti per WeChat, usata oltre che per messaging anche per trasferimenti di denaro.

Il giro di vite per TikTok sarà invece inizialmente parziale, bloccando nuovi downloads e aggiornamenti, mentre il social media specializzato nella condivisione di brevi video potrà continuare a funzionare fino al 12 novembre, quando sarà a sua volta vietato senza appello.

«L’affare potrebbe andare in porto rapidamente. Abbiamo delle opzioni per TikTok - ha dichiarato il presidente Donald Trump -, non faremo nulla che possa mettere in pericolo la nostra sicurezza».

La ricerca di un’intesa su TikTok

Nel caso di TikTok, insomma, l'amministrazione americana dà tempo ad una intesa con Oracle e i suoi alleati, tra i quali Walmart e alcuni grandi investitori statunitensi, oggi all'esame della Casa Bianca. La stretta, che dà seguito a una coppia di ordini esecutivi della Casa Bianca in agosto, è scaturita da preoccupazioni di sicurezza nazionale, con TikTok e WeChat, controllati rispettivamente dai colossi Internet di Pechino ByteDance e Tencent, accusati di possibile spionaggio e furto di dati ai danni degli americani e a vantaggio della Cina. Sullo sfondo, anche la sfida per la supremazia tech tra i due paesi.

Per TikTok da domenica verranno in dettaglio vietati upgrades e manutenzione del servizio e l'accesso alla app da parte di potenziali nuovi utenti. Il comunicato del Commercio specifica un divieto a “distribuire” la app mobile, vale a dire una eliminazione dagli app store quali quelli Apple e Google. Il Segretario al Commercio Wilbur Ross ha tuttavia precisato in una intervista alla Tv Fox che per gli utenti di TikTok «l'unico vero cambiamento» domenica riguarderà «l'accesso a migliorate e aggiornate app e a maintenance». Il servizio «TikTok di base rimarrà intatto fino al 12 novembre». Solo allora, «se non ci sarà stato un accordo, allora TikTok verrà chiuso a tutti gli effetti» come WeChat.