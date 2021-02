TikTok e Shopify portano gli shoppable ads anche in Italia Paolo Picazio di Shopify e Adriano Accardo di TikTok svelano dettagli e obiettivi di questa nuova partnership: «Vogliamo dare alle aziende del made in Italy l’opportunità di crescere nel digitale e raggiungere nuovi clienti» di Chiara Beghelli

Da una parte c’è TikTok, la app di video-sharing che, se continuerà a crescere come sta facendo, entro quest’anno potrebbe raggiungere la cifra di 1 miliardo di utenti attivi ogni mese, peraltro fra i più “engaged” del mondo social. Un settimo del pianeta, distribuito in 150 Paesi e parlante 75 lingue, pronto non solo a caricare e seguire video di coreografie o altre performance, ma anche a fare acquisti.

Dall’altra c’è Shopify, piattaforma nata in Canada nel 2006 e giunta in Italia nel 2019, che fornisce anche a chi non ha le risorse per farlo la possibilità di aprire e gestire il suo negozio online. Il contesto, un anno da record per l’e-commerce, che solo in Italia, secondo l’Osservatorio Ecommerce B2C di Netcomm, ha raggiunto nel 2020 un valore di circa 22,7 miliardi di euro, in crescita del 26%.

Dall’incontro fra le due piattaforme sono nati gli shoppable ads, campagne che i merchant, cioè i venditori, della piattaforma canadese possono lanciare su TikTok e che rimandano direttamente al loro account, dove effettuare subito l’acquisto. Lanciato negli Stati Uniti nell’ottobre scorso, da oggi il tool è disponibile anche in Europa, in particolare in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

Grazie all'accordo, dunque, tutte le realtà imprenditoriali che hanno scelto Shopify per gestire la propria vetrina online (a prescindere da prodotti o servizi venduti, settore di appartenenza o dimensioni) potranno vendere direttamente su TikTok, possibilità al momento concessa in esclusiva ai merchant della piattaforma.

Adriano Accardo (Managing Director, Global Business Solutions di TikTok per il Sud Europa)

«Con questa partnership il nostro obiettivo è quello di aiutare i marchi a connettersi e a farsi “scoprire” dalla variegata community globale di TikTok, creando nuove ed importanti opportunità per le aziende italiane - spiega Adriano Accardo, Managing Director, Global Business Solutions di TikTok per il Sud Europa -. La nostra community, che lo scorso settembre ha raggiunto i 100 milioni di utenti attivi ogni mese solo in Europa, ama guardare video di articoli e prodotti prima ancora di comprarli online o offline, quello che io chiamo “Watch and Shop”. Questo fenomeno rappresenta una grande opportunità di business, in particolare per le pmi e i brand del made in Italy, che possono cogliere su TikTok le enormi opportunità di crescita del social commerce».