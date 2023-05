TikTok, un gruppo di utenti fa causa allo Stato del Montana dopo il divieto per l’app

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un gruppo di utenti di TikTok ha fatto causa contro il divieto di utilizzare l’app in tutto lo stato del Montana. I promotori dell’azione legale sostengono che la legge firmata questa settimana dal governatore Greg Gianforte viola il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che regola tra le altre cose il diritto di libera espressione.

La denuncia degli utenti

La denuncia presentata mercoledì sera presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Montana - poche ore dopo la firma del governatore - confronta TikTok con altri tipi di media sostenendo che lo Stato non ha l’autorità per impedire ai cittadini di accedere e creare discorsi legali.

«Il Montana non può vietare ai suoi residenti di visualizzare o postare su TikTok più di quanto potrebbe vietare il Wall Street Journal sulla base di chi lo possiede o delle idee che pubblica», afferma la denuncia, presentata da cinque creatori di contenuti di TikTok, tra cui una piccola azienda di costumi da bagno, un allevatore e un ex sergente della marina.

Il nuovo divieto

La causa segna quella che potrebbe essere la prima sfida a un controverso divieto che va ben oltre le restrizioni che il Montana e altri stati hanno già emanato per vietare TikTok sui dispositivi governativi ufficiali.

Il nuovo divieto tenta di vietare a TikTok di operare nello Stato e di bloccare i download di TikTok sui dispositivi personali, ma non penalizzerebbe le persone per l’utilizzo di TikTok. Il divieto dovrebbe entrare in vigore a gennaio.