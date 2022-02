TikTok guida l’assalto al fortino di Zuckerberg. E rispolvera i piani di Ipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’impero di Mark Zuckerberg è a rischio. Il crollo del titolo di Meta è un campanello d’allarme violentissimo. Più allarmante di quanto fu lo scandalo Cambridge Analytica, nel 2018. E fra i motivi principali di questo tonfo, c’è una sorta di assalto al fortino di Menlo Park che in tutti questi anni è riuscito a proteggere il bene più prezioso: gli utenti. Utenti che Facebook, per la prima volta in 18 anni di storia, sono in calo. Perché i social network stanno cambiando, e le nuove dinamiche hanno...