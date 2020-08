La vendita di TikTok riaccende lo scontro Usa-Cina. Pechino: intimidazione

La telefonata tra Nadella e Trump avrebbe ammorbidito e forse superato l'opposizione del Presidente al deal, che era invece emersa tra venerdì sera e sabato. Trump aveva indicato di preferire una totale messa al bando del social media controllato dalla cinese ByteDance e finito formalmente nel mirino della Casa Bianca per preoccupazioni di sicurezza nazionale.

Microsoft ha annunciato domenica sera con un post sul proprio blog che il piano per l'acquisto delle attività di TikTok negli Stati Uniti, così come in Canada, Australia e Nuova Zelanda, avanzerà rapidamente e si prevede che i vari passafggi formali saranno completati entro il 15 settembre.

I termini scadono il 15 settembre

Le aziende hanno ora 45 giorni di tempo per definire un piano accettabile per tutte le parti, una scadenza sulla quale avrebbe insistito anche la Casa Bianca. Le due società non hanno ancora elaborato i dettagli chiave per un accordo, compreso il prezzo.

Microsoft si è impegnata a elevare sicurezza, privacy e sicurezza digitale all'app TikTok e a garantire che tutti i dati privati ​​degli americani vengano trasferiti negli Stati Uniti e cancellati da server al di fuori del paese. La società ha anche affermato che potrebbe invitare altri investitori americani a prendere quote di minoranza nella società.

Come sottolinea Bloomberg in merito agli sviluppi della vicenda, l’affaire TikTok rischia di assumere un’importanza che va ben oltre il destino dell’applicazione cinese finita nel mirino di Trump e al centro della nuova guerra fredda tra Pechino e Washington. L’acquisto delle attività Usa di TikTok se si concretizzerà sarà un clamoroso caso di ingerenza dell’amministrazione Usa nell’ambito privato, proietterebbe Microsoft sul palcoscenico social mondiale e infliggerebbe un duro colpo anche al processo di globalizzazione.