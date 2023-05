TikTok, il Montana primo Stato Usa a varare il bando totale

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il Montana il primo Stato Usa a mettere al bando TikTok, il social preferito dai giovani e accusato di essere un possibile strumento di propaganda cinese. A sostenere il primato è lo stesso Montana, il Big Sky Country del Nordamerica, quarto Stato americano per grandezza.

Banco di prova per un’America “TikTok free”

Il governatore repubblicano Greg Gianforte ha firmato la legge che vieta TikTok il 18 maggio, e la sua entrata in vigore è prevista per il prossimo gennaio. La misura è più ampia dei divieti attualmente in vigore in quasi la metà degli Stati e del governo federale degli Stati Uniti, che vietano l'installazione di TikTok sui dispositivi governativi. Quasi certo che la legge verrà impugnata, diventando un banco di prova per verificare se sia possibile un'America davvero “TikTok free”. Gli esperti di sicurezza informatica sostengono che potrebbe essere difficile far rispettare il divieto. TikTok ha annunciato l’intenzione di battersi per garantire ai residenti del Montana l’utilizzo della più famosa e (controversa) app di condivisione video, di proprietà di una società tecnologica cinese.

Le accuse di “propaganda” pro Cina

“Oggi il Montana intraprende l’azione più decisiva di qualsiasi altro Stato per proteggere i dati privati e le informazioni personali sensibili degli abitanti del Montana dall’essere raccolti dal Partito Comunista Cinese”, ha dichiarato Gianforte in un comunicato. Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok, ha sottolineato che la legge viola i diritti del Primo Emendamento ed è illegale. Non ha voluto dire se l’azienda presenterà un’azione legale.“Vogliamo rassicurare gli abitanti del Montana che possono continuare a usare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e trovare una comunità, mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana”, ha dichiarato Oberwetter in un comunicato.

Anche l’American Civil Liberties of Montana e NetChoice, un gruppo di pressione commerciale che conta Google e TikTok tra i suoi membri, hanno definito la legge incostituzionale. Alcuni legislatori di diversi Stati Usa, l’Fbi e funzionari di altre Agenzie per la sicurezza Usa temono che l’app TikTok, di proprietà di ByteDance, possa essere utilizzata per consentire al governo cinese di accedere a informazioni sui cittadini statunitensi o per spingere la disinformazione a favore di Pechino che potrebbe influenzare il pubblico. TikTok afferma che nulla di tutto ciò è mai accaduto.