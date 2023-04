TikTok: multa da 12,7 milioni di sterline da Authority Uk per utilizzo dei dati dei bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il social network cinese TikTok è stato multato per 12,7 milioni di sterline (14,5 milioni di euro) dall’Ico, l’Information Commissioner’s Office, l’autorità britannica di regolamentazione dei dati digitali, per uso “illegale” dei dati personali dei bambini. In particolare, l’Ico stima che TikTok, soggetta recentemente a restrizioni in diversi Paesi, abbia consentito a fino a 1,4 milioni di minori sotto i 13 anni nel Regno Unito di aprire un account sulla sua piattaforma nel 2020, contrariamente a quanto previsto dalle sue regole ufficiali. Inoltre l’Authority contesta l’utilizzo dei dati senza il consenso dei genitori.