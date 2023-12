TikTok punta sull’eCommerce e investe 1,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che TikTok abbia messo nel mirino l’eCommerce è notizia nota da un pezzo. Le mosse del gigante cinese in questo senso sono già diverse, e alcune puntano a trasformare il social dei video brevi in una piattaforma dove poter effettuare acquisti. La più lampante è il lancio di TikTok Shop.

Ora, al di là del successo di questa idea, c’è da registrare un nuovo importante investimento. Il social network, infatti, ha annunciato di aver investito 1,5 miliardi di dollari nel gruppo GoTo per rilevare la sua attività di eCommerce in Indonesia.

«TikTok, Tokopedia e GoTo trasformeranno il settore dell’e-commerce indonesiano, creando milioni di nuove opportunità di lavoro nei prossimi cinque anni», è scritto in una nota pubblicata da GoTo.

Come parte dell’accordo, TikTok Shop si fonderà con Tokopedia di proprietà di GoTo e TikTok deterrà una quota di maggioranza della nuova società.

«TikTok si è impegnata a investire più di 1,5 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro) nella società ampliata, per fornire i futuri finanziamenti richiesti dalla società, senza ulteriore diluizione per GoTo», ha affermato il gruppo indonesiano. Questa partnership strategica «inizierà con un periodo pilota condotto in stretta collaborazione e sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione competenti», ha aggiunto GoTo, precisando che prevede che l’accordo venga concluso nel 2024.