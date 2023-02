TikTok sbarca su Mercedes nel display della nuova Classe E

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nuovi punti di contatto con i propri clienti. Tutti i marchi sono alla ricerca di nuovi e inediti touch point con il proprio pubblico e i social network sono sempre più una vetrina di riferimento. L'ultima novità, solo in ordine di tempo, è lo sbarco del marchio premium tedesco Mercedes su TikTok, piattaforma che è diventata la destinazione di riferimento per oltre un miliardo di persone alla ricerca di intrattenimento, ispirazione e gioia.



TikTok: luogo per conoscere la nuova Classe E



L'automobile da “semplice” mezzo di trasporto sta diventando sempre più bersaglio di altri settori per poter attivare nuove collaborazioni e opportunità. Come appena accaduto alla presentazione Strategy Updat: Mercedes-Benz Operating System, dove la Classe E è equipaggiata con il nuovo Mbux Superscreen con TikTok integrato. Che si tratti di ingannare il tempo mentre si è fermi in attesa nel veicolo o semplicemente di godersi un momento per sé stessi mentre l’auto è parcheggiata prima di dirigersi verso la prossima destinazione, TikTok diventerà la vostra nuova attività preferita quando in sosta, con un feed di video personalizzati. Il tutto condivisibile anche per i passeggeri; infatti, l'auto è dotata di due schermi con programmazione indipendente, che consentono tanto al guidatore quanto al passeggero di accedere ai rispettivi account e visualizzare le loro pagine Per Te. Chi non ha un account potrà utilizzare TikTok come ospite, visualizzando una selezione dei migliori contenuti sulla piattaforma, sottoposti a un ulteriore livello di moderazione in modo da essere adatti a tutti, adulti o ragazzi. Disponibile entro la fine dell’anno, con questo accordo Mercedes-Benz e TikTok stanno portando l’intrattenimento in auto a nuovi livelli innovativi che tendono sempre di più a mitigare il confine tra realtà e mondo digitale.



Loading...

La scelta di TikTok sulla Classe E



L'obiettivo della piattaforma social è di ampliare sempre più l'esperienza degli utenti salendo proprio a bordo di un'auto premium come Mercedes Classe E, che introduce una modalità immersiva di intrattenimento in auto, in grado di offrire alla community nuove opportunità per apprezzare i contenuti che ama. Una scelta azzardata (forse) per Mercedes che sceglie un social network che è diventato fonte di ispirazione e di intrattenimento e dove ogni mese sono attive oltre 150 milioni di persone da tutta Europa. Tante persone quindi ma attenzione al target; infatti, Secondo le stime fornite da TikTok stesso, il 66% degli utenti ha meno di 30 anni e la maggior parte delle persone è compresa nella fascia tra i 16 e i 24 anni. E gli acquirenti di Classe E in Italia hanno ben più di 30 anni, forse più vicini a Classe A, o solo una strategia per coinvolgere i figli dei propri acquirenti? Curiosa l'iniziativa e, soprattutto, sarà interessante vedere se questa strategia avrà le carte per funzionare. La sicurezza ovviamente resta al centro di tutte le nostre iniziative aziendali e la partnership con Mercedes-Benz non fa eccezione. Grazie a una tecnologia avanzata, Mercedes-Benz garantisce infatti che i nostri utenti possano accedere a questa nuova modalità in maniera sicura. Quando il veicolo è in movimento, la trasmissione delle immagini non è attiva e l'utilizzo delle app di intrattenimento viene limitato al solo display centrale.



L'app TikTok direttamente sul touchscreen della Classe E



Sarà inoltre possibile scaricare l'applicazione di TikTok direttamente dalla schermata home del touchscreen dell'auto e sarà possibile scegliere di utilizzarlo come ospite, senza accedere con un account, o entrare nel proprio profilo e visualizzare la propria pagina Per Te personalizzata. In questa versione, progettata specificamente per la nuova Classe E, gli utenti avranno la possibilità di commentare, mettere un like o abilitare lo scorrimento automatico, per un'esperienza ancora più orientata all’utente. In questo quadro sociale, la collaborazione con Mercedes-Benz rappresenta un importante passo avanti nella mission di portare l'esperienza TikTok su nuovi schermi, in nuovi ambienti e a nuovi pubblici ma attenzione sempre alla psicologia e alla sicurezza delle persone.

I video di Motori 24, le prove e gli approfondimenti