TikTok sfida Amazon e testa una piattaforma per l'eCommerce

Si chiama “Trendy Beat” la nuova funzione di eCommerce che sta testando TikTok e che catalizza grosse attenzioni nel settore, in virtù delle enormi potenzialità in mano al social network cinese. La piattaforma è in via di sperimentazione in UK, ma è chiaro che ByteDance stia solo valutando il funzionamento, prima di implementarla a livello globale. Non è un caso che TikTok abbia già depositato il marchio “Trendy Beat” anche negli Stati Uniti, il mese scorso, nonostante ByteDance abbia precisato che negli USA intenda rafforzare il già presente TikTok Shop, modalità che consente ai marchi di vendere articoli sulla piattaforma. Proprio nel deposito del marchio “Trendy Beat” sono elencati gli articoli che potrebbero essere presto venduti, e si va dall'abbigliamento vestiti, sciarpe, cappelli, calzature, costumi da bagno, mascherine per dormire, maglioni, gonne, camicie ecc) fino ad altri prodotti. E si tratterebbe, secondo fonti vicine alla società cinese, di oggetti per i quali ByteDance ha già individuato una rete di fornitori.

È chiaramente molto presto per dirlo, ma TikTok, con oltre un miliardo di utenti attivi e con ritmi di crescita ancora vivi ed elevati, potrebbe diventare un player molto temibile nel mondo dell'eCommerce per i competitor più noti come Amazon e Shein. Il piano di ByteDance di iniziare a vendere i propri prodotti nell'app di video brevi più popolare al mondo è denominato internamente “Progetto S”. Un piano che sfrutta l'immensa conoscenza di TikTok (cioè i dati che raccoglie, ndr) per individuare i prodotti che guadagnano maggiore popolarità sull'app, in modo che ByteDance possa concentrarsi sull'acquisto (o sulla produzione) degli stessi.

La sfida ad Amazon

Con “Trendy Beat” potrebbe iniziare la sfida di TikTok alle aziende di vendita al dettaglio online più note (come Amazon e Shein, dicevamo), perché questa nuova funzionalità indica un passaggio dall'attuale strategia di eCommerce rappresentata principalmente da TikTok Shop, a una modalità di vendita diretta di prodotti. Con TikTok Shop, infatti, l'azienda consente ai marchi di vendere i propri prodotti direttamente all'interno dell'app, mentre con questa nuova funzionalità, ByteDance venderebbe i propri prodotti.

Si dimette V Pappas

Here's the note I sent to all TikTok employees this morning pic.twitter.com/4iB9Ph7b6q — V Pappas (@v_ness) June 22, 2023

Intanto, sempre a proposito del social network cinese, c'è da registrare l'uscita dell'attuale direttrice operativa di TikTok US, V Pappas. La stessa, un una nota inviata ai dipendenti e successivamente condivisa su Twitter, ha dichiarato che ora che l'azienda ha raggiunto un grande successo, ha ritenuto che fosse il momento giusto per andare avanti e concentrarsi su altre «passioni imprenditoriali».