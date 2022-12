TikTok sfida Facebook anche nella realtà virtuale. Ecco Pico 4, il vero rivale di Meta

Ascolta la versione audio dell'articolo

ByteDance il gigante cinese dietro il fenomeno TikTok contro Meta il campione in carica, il peso massimo della realtà virtuale nel suo momento di forma peggiore. Il social emergente contro la piattaforma più popolare del mondo che non piace ai più giovani. Se fosse un incontro di pugilato sarebbe già in cima al cartellone degli spettacoli a Las Vegas come evento dell’anno. In realtà il debutto di Pico 4, il visore che si pone in diretta competizione con Quest 2 di Meta è un segnale che fa bene a tutti, al mercato della realtà virtuale in primis e poi in prospettiva ai futuri metaversi che potrebbero nascere.

Lo abbiamo provato per alcune settimane. Il visore che non ha fili e non necessita di pc e console ha già ottenuto ottime recensioni. L’hardware di Pico si articola in un chip Snapdragon Xr2, una gpu Adreno 650, 8 GB di Ram, una batteria da 5300 mAh e ottiche di nuova generazione di tipo pancake a risoluzione 4k+ (4320 x 2160 pixel) con una frequenza di 90 Hz. L’audio integrato è 3D ed c’è un sistema automatizzato per il distanziamento pupillare. Rispetto a Meta Quest 2 sulla carta ha un campo visivo più ampio, un po’ più di risoluzione ed è più leggero. Lato pratico però quando lo indossi non ti accorgi di grandi differenze. L’effetto a zanzariera lo trovi anche qui e in alcune applicazioni, l’immagine poi non è sempre pulita,a volte un po’ scura ma il pass-through del colore è sorprendente.

Tecnicamente è migliore ma la biodiversità del suo ecosistema software è per ora inferiore. Per quanto simili - le app più popolari le trovate - l’offerta di contenuti è meno ampia. Lato gaming, Real Vr Fishing è carino, Walkabout Mini Golf è anche divertente ma per ora mancano i titoli più famosi come Tales from The Galaxy's Edge e Resident Evil 4 Vr. Sarà da capire come si comporterà Playstation che nel 2023 debutterà con il nuovo visore.

Ciò detto ad oggi per il mercato consumer è senza dubbio il vero rivale dell’attuale caschetto di Meta. E tra l’altro costa anche meno. Il prezzo di 429 euro per la versione da 128 GB.