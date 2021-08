TikTok si allea con Shopify e lancia gli acquisti online sulla sua piattaforma

1' di lettura

TikTok, il social di video-sharing, offrirà presto ai suoi utenti la possibilità di acquistare dei prodotti di commercianti presenti su Shopify direttamente sulla sua piattaforma. Si tratta di un ampliamento della partnership lanciata nell’ottobre del 2020 con la piattaforma canadese di shopping online. La versione pilota, che permetterà ai commercianti su Shopify che hanno un account business su TikTok di aggiungere un pulsante per l’acquisto nel loro profilo, sarà presto disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, e sarà poi lanciata in altri Paesi nei mesi a venire.

Gli altri giganti che investono sugli acquisti online

Altri giganti dei social come Facebook, Alphabet e Twitter hanno recentemente investito nelle funzionalità per l’acquisto online, per cercare di aumentare i ricavi. Secondo la società eMarketer, i ricavi della cosiddetta “social commerce industry”, che punta sulla capacità degli utenti di scoprire e acquistare dei prodotti sulle app di social media, potrebbero salire da 36 miliardi a 50 miliardi di dollari all’anno entro il 2023.

Kylie Jenner fra le “testimonial” della funzione

Tra i primi personaggi famosi che sfrutteranno la nuova funzionalità c’è Kylie Jenner, con la sua società di cosmetici, secondo quanto annunciato da Shopify. Lo scorso anno, il futuro di TikTok, società cinese, sembrava a rischio, con l’allora presidente Donald Trump che l’aveva definita un rischio per la sicurezza nazionale. L’amministrazione di Joe Biden, invece, ha deciso di mettere da parte il piano per vietare il social o di obbligare la società che lo detiene, ByteDance, a vendere a una compagnia statunitense le attività negli Stati Uniti, preferendo lanciare una revisione di tutte le piattaforme di proprietà straniera che operano nel Paese.