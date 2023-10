TikTok, la società madre ByteDance in utile operativo (ma rallentano i ricavi)

Ascolta la versione audio dell'articolo

ByteDance, società madre di TikTok, ha realizzato un utile operativo di quasi 6 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, quasi il doppio rispetto all’anno precedente, grazie alla riduzione delle spese del gigante cinese dei social media.

Il raro sguardo all’interno delle finanze della società privata, strettamente sorvegliate, mostra la misura in cui ByteDance ha risollevato le proprie attività dal 2021, quando aveva registrato una perdita operativa di 7 miliardi di dollari, come riportato in precedenza dal Wall Street Journal.

Tuttavia, mentre il fatturato di ByteDance continua ad espandersi, con un’impennata di oltre il 38% a 85,2 miliardi di dollari nel 2022, la crescita dei ricavi dell’azienda è diminuita rispetto all’anno precedente, quando era aumentata di quasi l’80%, secondo un rapporto finanziario condiviso con i dipendenti. L’anno scorso l’azienda ha generato un utile operativo di oltre 20 miliardi di dollari, si legge nel rapporto.

Insieme al documento finanziario inviato ai dipendenti attuali ed ex, ByteDance ha anche offerto di riacquistare azioni dai dipendenti attuali a 160 dollari per azione, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione. L’azienda fa inoltre notare di avere 1,4 miliardi di azioni in circolazione, il che implica una valutazione di 223,5 miliardi di dollari. Si tratta di un calo di quasi il 26% rispetto ai 300 miliardi di dollari di un anno fa, secondo un precedente rapporto del Journal.

The Information, un’agenzia di stampa incentrata sulla tecnologia, aveva precedentemente riportato il nuovo prezzo delle azioni e la valutazione di ByteDance.