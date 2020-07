Tim: accelera dossier rete secondaria, sul tavolo del cda del 4 agosto Coinvolgimento Cdp ipotesi sul tavolo, cautela da parte della Cassa di Simona Rossitto

(ANSA)

Coinvolgimento Cdp ipotesi sul tavolo, cautela da parte della Cassa

2' di lettura

Mentre si infittiscono le notizie di stampa sulla possibilità di un coinvolgimento di Cdp nella partita della rete di Tim, un aggiornamento del dossier, secondo quanto risulta a Radiocor, approderà nel consiglio di amministrazione di Tim convocato il prossimo 4 agosto. L'obiettivo, a quanto si apprende, è quello di concludere l'intera partita sulla rete entro la fine dell'anno. Intanto la Cdp appare cauta, in attesa di vedere come si risolverà l'intera partita della rete, con la possibilità di una combinazione del network di Tim con Open Fiber di cui la Cassa, azionista col 10% anche del gruppo guidato da Luigi Gubitosi, è proprietaria del 50 per cento.

Varie ipotesi sul tavolo

L'ipotesi di un'accelerazione del governo sulla rete unica, con la possibilità di un ingresso di Cdp nella rete secondaria di Tim, cioè nel network che va dagli armadietti alle case, è stata riportata ieri dalle agenzie Reuters e Bloomberg. Tim sta già trattando con Kkr per un ingresso del fondo nel progetto di newco sulla rete secondaria. Nell'ambito dell'accelerazione impressa dal governo al dossier rete unica, si stanno vagliando varie ipotesi e quello dell'ingresso della Cassa nella rete secondaria è una delle possibilità sul tavolo.

Cdp cauta finché non ci sarà chiarezza su rete unica

L'opzione di investire nella rete secondaria, sempre secondo quanto si apprende, vedrebbe tuttavia cauta la Cdp senza le garanzie da parte di Enel, che possiede il 50% di Open Fiber, sulla possibilità che il progetto per la rete unica vada avanti. In poche parole l'investimento nella rete secondaria reggerebbe solo se visto come un tassello della più ampia operazione sulla rete unica che si otterrebbe con l'ingresso anche di Open Fiber nella newco per la rete di Tim. Su questo fronte, Enel ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte del fondo Macquarie per l'acquisizione del 50% di Open Fiber in mano al gruppo elettrico. Cdp, che possiede l'altro 50% della società guidata, ha comunque il diritto di prelazione sulla partecipazione di Enel. Non c'e', invece, al momento allo studio la possibilità di Cdp di aumentare la quota del 10% che attualmente possiede in Tim.

(Il S0le 24 Ore Radiocor)