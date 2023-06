Tim accelera e rimbalza dai minimi di gennaio su possibile asse Kkr-F2i

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia viaggia in rialzo vicino ai quattro punti punti ed è la migliore su FTSE MIB di Piazza Affari. Il possibile ingresso del fondo infrastruttruale F2i nella partita per il riassetto della rete dà fiducia agli operatori su una soluzione positiva e fa rimbalzare le quotazioni tornate negli ultimi giorni ai minimi da 5 mesi. Dopo che le nuove offerte arrivate dal fondo Usa Kkr e dall'alleanza tra Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie non sembrano ancora aver soddisfatto Tim e il suo primo azionista Vivendi, l'attesa è per una svolta nella partita per la rete. L'amministratore delegato di F2i, Renato Ravanelli, ha dichiarato a Radiocor che il fondo sta dialogando con i soggetti coinvolti nell'operazione e le indiscrezioni di stampa ipotizzano una probabile alleanza con il fondo americano: Kkr ha messo sul piatto da ultimo 23 miliardi di euro per la rete Tim, proposta che sarà esaminata insieme a quella di Cdp nei cda previsti per la prossima settimana.

F2i potrebbe affiancare Kkr con una partecipazione del 15% nella nuova società della rete e, come sottolinea Il Sole 24 Ore, il suo intervento è considerato rilevante non solo per l'iniezione finanziaria ulteriore ma soprattutto per il ruolo di "presidio dell'italianità" dell'asset. F2i, che ha un 60% di sottoscrittori italiani nei propri fondi, è gestita da una sgr che vede anche la presenza tra i soci della stessa Cdp (14%) oltre a fondazioni di origine bancarie, istituti di credito e casse previdenziali. «Il coinvolgimento di F2i e con un ruolo nella governance della cordata come trait d'union con Kkr avrebbe diversi vantaggi - segnala Intermonte - Mitigare le issue antitrust legate alla presenza di Cdp nel consorzio, rispondendo così alle pregiudiziali poste da Kkr per l’investimento nella maxicordata e riducendo gli execution risk futuri (rimedi antitrust) in caso di successo del deal».

Inoltre, il nuovo soggetto potrebbe «assicurare maggiori disponibilità di capitali per un bump nell’offerta», conclude Intermonte che vede nell'asse Kkr-F2i il primo passo verso la creazione di un operatore unico della rete, coinvolgendo poi Open Fiber, sul modello di Terna. Questa formula porterebbe successivamente alla quotazione in Borsa della rete e a una sua regolamentazione in linea con quanto avviene per le società delle reti energetiche. «La partecipazione di F2i, oltre all`aspetto finanziario, potrebbe rappresentare una ulteriore garanzia istituzionale per il governo, insieme alla governance di NetCo offerta da KKR, in una fase in cui risulta più complesso il coinvolgimento diretto di Cdp», osserva anche Equita Sim. Intanto oggi il cda di Tim si riunisce per cooptare un nuovo amministratore e, secondo Il Sole 24 Ore, potrebbe emergere un candidato alternativo a Luciano Carta che è stato proposto da Vivendi.

