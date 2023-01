Tim accelera dopo rumor su offerta Cdp ma è duello con Vivendi su prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatto del titolo Telecom Italia , arrivato a guadagnare oltre quattro punti in un FTSE MIB che procede a passo molto più lento, dopo un fine settimana di passione sul fronte rete unica, con indiscrezioni di stampa che davano Cdp pronta a mettere sul piatto fino a 24 miliardi e Vivendi che a stretto giro bollava questa valutazione come «lontanissima» rispetto a quello che, a detta dei francesi, sarebbe il valore congruo dell’infrastruttura.

Ma i dubbi degli analisti non mancano. Davanti all’ipotesi, riportata dal Messaggero, che Cassa depositi e prestiti possa presentare un’offerta non vincolante per la seconda metà di febbraio (dopo quindi i risultati e il piano di Tim) su una valutazione di 24 miliardi, gli esperti di Equita si mostrano perplessi: «La cifra è decisamente superiore a quanto circolato fino a oggi come proposta Cdp, in generale indicata nel range 17-19 miliardi. Vero è che il governo ha mostrato disponibilità a introdurre una serie di interventi a supporto del settore, ma ci sembra difficile che questi possano portare a un incremento di valore» come quello indicato e in particolare «che possa avvenire in tempi così rapidi, trattandosi di proposte normative che richiedono tempi di implementazione e garanzie di copertura non banali». Per questo, gli analisti di dicono «scettici» sul fatto che possa emergere uno scenario così favorevole per Tim in tempi rapidi.

La successiva smentita di Vivendi, scrivono a caldo gli analisti di Intermonte, «conferma l’elevata distanza sulla valutazione di NetCo tra le attese di Vivendi (a luglio lo stesso ceo di Vivendi aveva indicato una valutazione di 31 miliardi per NetCo,) e quelle di Cdp (offerta indicata a circa 20 miliardi), ormai quasi incolmabile anche a fronte di earnout o incentivi per migliorare la valutazione, e suggerisce basse chance di un accordo dopo mesi di negoziazioni». Nell’attesa, queste tensioni stanno accendendo il titolo a Piazza Affari, dove resta saldamente in testa al Ftse Mib.