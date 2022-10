Tim in altalena mentre si raffredda speculazione su offerta fondi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si raffredda la speculazione sul titolo Telecom Italia, che procede con andamento ondivago a Piazza Affari, dopo avere messo a segno alla vigilia un +6,4% sull'ipotesi che fondi di private equity, Cvc in primis, siano al lavoro su un'offerta per il gruppo delle tlc mentre si allungano i tempi per un accordo con Cdp. Tuttavia, Reuters ha riportato che Cvc al momento non avrebbe piani concreti per lanciare un'offerta in questa fase. Gli analisti, intanto, cominciano a fare i conti con la presentazione dei risultati del terzo trimestre, che saranno annunciati il 9 novembre. «Ci aspettiamo un trimestre coerente con la guidance per l'intero anno, con Ebitda domestico penalizzato dalla base di confronto sui costi», scrivono gli esperti di Equita.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, inoltre, il prossimo cda del 26 ottobre dovrebbe deliberare l’allungamento della scadenza del memorandum of understanding per la cessione di NetCo a Open Fiber fino a febbraio 2023 e valutare se mantenere l’esclusività sulle trattative con Cdp e gli altri sottoscrittori del memorandum o piuttosto negoziare anche con altre controparti. «A fronte di un allungamento della scadenza del memorandum, l’eventuale perdita di esclusività nelle trattative dovrebbe favorire Tim nel portare avanti interlocuzioni anche con altri potenziali soggetti interessati a rilevare una quota in NetCo, considerando l’elevato appetito dei fondi infrastrutturali per le reti in fibra o la possibilità di raggiungere accordi di coinvestimento con altri player», commentano da Intermonte, ricordando anche «il deal tra Vodafone e Altice per lo sviluppo congiunto» della fibra in Germania.